Жители острова Сааремаа не хотят подключать электросеть к Латвии посредством высоковольтной линии

Отдел новостей

Otkrito.lv

Эстония планирует построить четвертое электросоединение между Эстонией и Латвией в виде воздушной линии, которая пройдет от острова Сааремаа до Колки. Однако, островитянам проект не понравился.

Как сообщает rus.err.ee, волость Сааремаа просит рассмотреть альтернативу в виде подземного кабеля, учитывая не только затраты на строительство, но и последующие расходы на обслуживание.

Государство в рамках специального государственного плана четвертого электросоединения между Эстонией и Латвией исходит из того, что будет построен воздушный кабель, и не планирует рассматривать альтернативу в виде подземного кабеля.

По расчетам Elering, пропускная способность подземных кабелей ниже, чем у воздушных линий, поэтому для обеспечения нужной мощности потребуется прокладывать несколько параллельных кабелей, что окажется в десять раз дороже строительства эквивалентной воздушной линии. Это также отразится на стоимости услуги по передаче электроэнергии, что в итоге повлияет на общую цену электричества.

Однако волостная управа Сааремаа недовольна планом строительства воздушного кабеля. Весной этого года вместе с Эстонским агентством энергетики островов они направили в Министерство экономики и коммуникаций письмо с просьбой объяснить, почему в специальном плане предпочтение отдается воздушной линии. Основные возражения состоят в том, что для строительства воздушной линии придется отчуждать участки земли, кроме того, сама высотная ЛЭП портит окружающий ландшафт.

