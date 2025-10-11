Жители острова Сааремаа не хотят подключать электросеть к Латвии посредством высоковольтной линии

По расчетам Elering, пропускная способность подземных кабелей ниже, чем у воздушных линий, поэтому для обеспечения нужной мощности потребуется прокладывать несколько параллельных кабелей, что окажется в десять раз дороже строительства эквивалентной воздушной линии. Это также отразится на стоимости услуги по передаче электроэнергии, что в итоге повлияет на общую цену электричества.