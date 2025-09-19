Латвия только сейчас полностью завершила проект отключения от электросети России. Названа и сумма

Станции синхронных компенсаторов обеспечивают необходимую инерцию в энергосистеме, а также мощность короткого замыкания для работы релейной защиты и безопасного подключения солнечных и ветровых электростанций. Эти устройства будут поддерживать требуемую инерцию системы в случае отключения крупного источника генерации или межсистемного соединения до тех пор, пока не будут запущены другие резервы, компенсирующие потерянный источник энергии и возвращающие систему к нормальному рабочему режиму.