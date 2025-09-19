Латвия только сейчас полностью завершила проект отключения от электросети России. Названа и сумма
Оператор системы передачи Augstsprieguma tīkls (AST) завершил проект по установке станций синхронных компенсаторов и на следующей неделе откроет третью станцию синхронного компенсатора в Аугшдаугавском крае.
После отключения Латвии от российской электросети, для поддержания стабильности в сети передачи в странах Балтии было решено установить девять синхронных компенсаторов — по три в каждой стране.
В Латвии первая станция синхронного компенсатора в Гробине была подключена к сети передачи электроэнергии в январе, а вторая — в Вентспилсе в апреле.
На следующей неделе, 25 сентября в 12:00, будет открыта третья станция синхронного компенсатора - в Ликсне, Аугшдаугавского края.
Ожидается, что мероприятие посетят представители Министерства климата и энергетики (KEM), самоуправления Аугшдаугавского края, AST и строительных компаний, участвовавших в проекте.
Станции синхронных компенсаторов обеспечивают необходимую инерцию в энергосистеме, а также мощность короткого замыкания для работы релейной защиты и безопасного подключения солнечных и ветровых электростанций. Эти устройства будут поддерживать требуемую инерцию системы в случае отключения крупного источника генерации или межсистемного соединения до тех пор, пока не будут запущены другие резервы, компенсирующие потерянный источник энергии и возвращающие систему к нормальному рабочему режиму.
Реактивная мощность каждой станции синхронного компенсатора составит 100 реактивных мегавольт-ампер (MVAr), и она обеспечит необходимую инерцию, аккумулируя 2090 мегавольт-ампер-секунд (MVAsec).
Общий объём инвестиций в установку синхронных компенсаторов составляет 114 миллионов евро, из которых 75% покрывается софинансированием ЕС.