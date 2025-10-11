В Екабпилсе пенсионер остался без продуктовой помощи - все потому, что он "жульничал"?

Александр — второй по старшинству сын в семье, который более половины жизни провёл в Екабпилсе. За последние годы его здоровье ухудшилось, он получил инвалидность и нуждается в поддержке со стороны самоуправления и Екабпилсского центра обучения и дневного ухода для инвалидов Ausma. Ранее он получал продовольственную помощь — хлеб, булочки, баранки, масло и другие продукты, — однако сейчас эта помощь ему больше не предоставляется.