В Екабпилсе пенсионер остался без продуктовой помощи - все потому, что он "жульничал"?
Телепередача TV3 "Bez Tabu" отправилась в окрестности Екабпилса, чтобы встретиться с Александром — 73-летним мужчиной, который получил статус малоимущего и надеялся воспользоваться доступной социальной помощью. Однако теперь это стало невозможным.
Александр — второй по старшинству сын в семье, который более половины жизни провёл в Екабпилсе. За последние годы его здоровье ухудшилось, он получил инвалидность и нуждается в поддержке со стороны самоуправления и Екабпилсского центра обучения и дневного ухода для инвалидов Ausma. Ранее он получал продовольственную помощь — хлеб, булочки, баранки, масло и другие продукты, — однако сейчас эта помощь ему больше не предоставляется.
По словам Александра, эти продукты часто были на грани истечения срока годности — оставалось один-два дня. Мужчина считает, что представители общества инвалидов действуют нечестно и часть полученных продуктов оставляют себе. Но вот уже год Александр больше не получает продовольственные пакеты и не знает, почему именно. В организации утверждают, что он «жульничал», но деталей не сообщают.
Пенсионер всё это время пытался отстаивать свои права: требовал у сотрудников показать санитарные книжки, обращался к председателю думы, однако доказать нарушения в деятельности общества не удалось. В самой организации отзываются о нём нелестно.
Председатель общества инвалидов объяснил, что продукты Александру больше не выдают, потому что он якобы пытался скопировать своё удостоверение и передать его другой женщине.
Организация раздаёт продукты пенсионерам и инвалидам в сотрудничестве с торговыми сетями Rimi и Maxima. Каждый день волонтёры сами забирают товары, срок годности которых подходит к концу. Руководитель уверяет: хотя хлеба в последнее время стало меньше, продукты стараются распределять так, чтобы хватило всем. Любые обвинения в махинациях он отрицает.
Раздача продуктов — добровольная инициатива общества. При этом малоимущие жители могут получать европейские продовольственные пакеты. Если доход домохозяйства превышает 377 евро, можно подать заявку на участие в благотворительной программе Paēdušai Latvijai. Семья или одинокий человек могут получить до шести пакетов, в которые входят продукты питания и средства гигиены. Таким образом, хотя Александр больше не получает помощь от общества инвалидов, он по-прежнему имеет право на получение европейских продуктовых пакетов.