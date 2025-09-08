Вы серьезно?! В Латвии потратили миллионы, чтобы понять, что в школах нужно проветривать помещения

В 2022 году из государственного бюджета на сумму 4,3 млн евро было закуплено более 13 тысяч измерителей качества воздуха для установки в школах и социальных центрах. Планировалось собирать и регулярно анализировать данные на протяжении трех лет. Однако после окончания срока действия соглашения в декабре 2024 года Министерство образования и науки больше не обеспечивает работу системы мониторинга. Соответственно, комплексные данные о качестве воздуха больше не собираются и не анализируются. Сегодня это зависит исключительно от доброй воли, ответственности и финансовых возможностей каждой конкретной школы и ее учредителя.