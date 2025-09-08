Латвийское Минобороны обратилось к гражданам страны в возрасте от 18 до 27 лет
Министерство обороны призывает граждан Латвии в возрасте от 18 до 27 лет до пятницы, 12 сентября, добровольно подать заявку о службе в течение пяти лет в Земессардзе либо в программе подготовки резервных офицеров, предназначенной для студентов вузов и колледжей.
«Призываю молодежь использовать эту возможность и внести практический вклад в безопасность Латвии, одновременно развивая лидерские качества и военные навыки. Обе программы позволяют совместить службу с учебой или работой, укрепляя при этом обороноспособность нашей страны», — заявил министр обороны Андрис Спрюдс.
Подать заявку на эти виды службы можно только добровольно — через единую платформу набора www.klustikaravirs.lv в разделе Valsts aizsardzības dienests.
Для обоих видов службы предусмотрен один призыв в год — в январе, и она длится пять лет. Планируется, что призванные начнут службу 10 января 2026 года.
Служба в Земессардзе предусматривает выполнение обязанностей не менее 28 дней ежегодно, тогда как программа резервного офицера для студентов вузов и колледжей — не менее 180 дней в течение пяти лет.
Во время службы в Земессардзе военнослужащие пройдут базовый курс подготовки, курс младшего инструктора и обучение на уровне взвода. Подписавшись на пятилетнюю службу в Земессардзе, можно выбрать место прохождения службы ближе к месту жительства — в Рижской бригаде, 2-й Видземской бригаде, 3-й Латгальской бригаде или 4-й Курземской бригаде.
Программа подготовки резервных офицеров для студентов вузов и колледжей проходит в Земессардзе и Национальной академии обороны Латвии, где военнослужащие пройдут курс командира резервного взвода. Для участия в программе на момент начала службы у призывника должен быть статус студента.
Добровольно подавшие заявку на эти виды службы будут получать компенсацию за дни выполнения обязанностей, а также питание в эти дни.
После окончания службы гражданин получит компенсацию при увольнении — 1100 евро на руки. Кроме того, успешно завершившие службу смогут бесплатно учиться в государственных вузах и колледжах по очным и заочным программам, если будут соответствовать условиям приема.
В августе, как уже сообщал Otkrito.lv, была открыта подача заявок на 11-месячную Службу государственной обороны январского призыва 2026 года.