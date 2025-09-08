Оценивая каждого из этих лиц, можно сделать вывод, кто действительно проявил ответственность: кто остался на Западе, кто продал все свои бизнесы в России, кто ушел с руководящих постов и оспорил санкции в суде ЕС, выиграв процесс. Действия Петра Авена показали, что он выполнил требования международного сообщества. Если эти аргументы не принимаются как основание для снятия санкций, тогда тезис о том, что речь не о гражданстве, теряет смысл. В противном случае политика Латвии по санкциям выглядит направленной именно против гражданина Латвии, а не основанной на фактах, действиях и позиции человека.