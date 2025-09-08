Латвии предстоит выбор: какую позицию занять по санкциям Европейского союза
Режим санкций Европейского союза в отношении граждан России снова оказался на распутье. Для продления санкций требуется единогласие всех стран-членов. Именно эта необходимость единогласного решения в прошлом приводила к различным компромиссам, включая ультиматумы, когда отдельные государства угрожали блокировать продление санкций, если из «черного списка» не будут исключены конкретные лица.
Хотя Латвия постоянно заявляет о твердой позиции, и в целом она действительно была такой, в этот раз стране снова придется идти на компромиссы. Некоторые государства ЕС, по данным анонимных источников среди дипломатов, требуют исключить из санкций нескольких человек. Это, скорее всего, приведет к уже известным сценариям, когда страны договариваются, кого оставить, а кого убрать из «черного списка».
Ранее Латвия уже сталкивалась с подобными ситуациями. Например, вместе с другими государствами ЕС она проголосовала за исключение министра спорта России Михаила Дегтярева из санкционного списка, хотя он напрямую поддерживает политику Кремля и открыто восхваляет войну России против Украины. При этом Дегтярев оставался в санкционном списке и после голосования. Причины именно такого решения дипломаты не раскрывают.
Как недавно отметила советница премьер-министра Анна Удре: «Латвия не будет выступать за снятие санкций с какого-либо физического или юридического лица, независимо от гражданства». Эта позиция ясна, однако Министерство иностранных дел понимает, что Латвия может не поддерживать отмену санкций, но все равно придется принимать решения об исключении отдельных людей из списка. Встает вопрос: как Латвия будет оценивать этих людей, если критерий гражданства больше не учитывается? Будет ли проведен тщательный анализ связей этих лиц с Кремлем и их действий? Решение по этому вопросу ожидается в течение следующей недели.
По словам нескольких дипломатов ЕС, есть государства, настаивающие на исключении отдельных лиц из санкций. Словакия требует отменить санкции для миллиардера Алишера Усманова и бизнесмена Михаила Фридмана. Венгрия настаивает на исключении из списка Дмитрия Мазепина, Петра Авена, Мусы Бажаева и Альберта Авдоляна. Таким образом, решение Латвии станет частью сложного дипломатического баланса — держаться принципиальной позиции или оценивать действия каждого человека после начала войны в 2022 году.
Оценивая каждого из этих лиц, можно сделать вывод, кто действительно проявил ответственность: кто остался на Западе, кто продал все свои бизнесы в России, кто ушел с руководящих постов и оспорил санкции в суде ЕС, выиграв процесс. Действия Петра Авена показали, что он выполнил требования международного сообщества. Если эти аргументы не принимаются как основание для снятия санкций, тогда тезис о том, что речь не о гражданстве, теряет смысл. В противном случае политика Латвии по санкциям выглядит направленной именно против гражданина Латвии, а не основанной на фактах, действиях и позиции человека.
Очевидно, что на этой неделе дискуссии о компромиссах продолжатся, и особенно важно оценивать каждый случай по сути, опираясь на факты и справедливость, а не на эмоции. Именно это делает ситуацию сложной — и Латвии предстоит принять решение, за которое позже придется отвечать.