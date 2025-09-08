Прокуроры: в Латвии время, проведенное на пенсии, значительно короче, чем в других странах
Латвийская ассоциация прокуроров не согласна с намерением государства изменить систему пенсий за выслугу лет, предполагая повышение требуемого стажа и пенсионного возраста для прокуроров.
Ассоциация не разделяет мнение, что специфика работы прокурора не всегда соответствует основным критериям пенсий за выслугу лет, то есть существенным и длительным рискам для здоровья или жизни в рабочей среде. По мнению организации, такое утверждение носит декларативный характер и не соответствует действительности.
В качестве аргумента приводятся исследования, которые подтверждают, что постоянный повышенный уровень стресса является значительным долгосрочным риском для здоровья и жизни. Ассоциация считает, что «ни одна другая профессия в государстве» не сталкивается с такой прямой конфронтацией с преступным миром, как прокуроры: именно прокурор наделен государством исключительным правом и обязанностью предъявлять обвинение, осуществлять уголовное преследование и поддерживать государственное обвинение в суде.
«На первый взгляд может показаться, что обязанности прокурора не связаны с рисками для здоровья и жизни в повседневности, однако на практике достаточно часто фиксируются случаи угроз репутации, здоровью, имуществу и другим имущественным интересам, а также самой жизни прокуроров, хотя об этом публично почти не говорится», — отмечает организация.
«Мы связываем это с постоянным напряжением, обусловленным исключительными полномочиями, что требует соблюдения высочайших стандартов моральной и этической дисциплины, которых от прокурора ожидают и государство, и общество. Взамен государство обязалось вознаграждать тех, кто берет на себя эту ответственность, не только во время службы, но и по ее завершении. Именно поэтому профессия прокурора пользуется общественным доверием», — подчеркнули в ассоциации.
Ассоциация также указывает, что условия для всех получателей пенсий за выслугу лет различны, и сравнивать их можно только в рамках конкретной профессии. В противном случае коллеги оказываются в искусственно созданной ситуации противопоставления.
По данным исследований, в Латвии время, фактически проведенное на пенсии, значительно короче, чем в других странах Европы. Так как период получения пенсии из-за продолжительности жизни в Латвии короче, то пенсии, и в особенности пенсии за выслугу лет, не являются большим бременем для государственного бюджета. С точки зрения социально ответственного государства, серьезное изменение и ограничение прав социально защищаемых групп трудно объяснить и оправдать.
Хотя нельзя отрицать, что за последние годы заработная плата прокуроров (как и других категорий) значительно выросла, нельзя забывать и о том, что во время финансового кризиса 2008 года зарплаты прокуроров были снижены почти на 50%. Поэтому нынешнее повышение скорее является компенсацией ранее введенных мер жесткой экономии, а не реальным ростом доходов, подчеркивают в организации.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, начиная с 2027 года из числа получателей пенсий за выслугу лет могут исключить все профессии, не связанные с регулярными угрозами здоровью и жизни, при этом это не коснется уже работающих представителей таких профессий, хотя для них будут повышены требования к стажу и, возможно, скорректирован размер пенсии.