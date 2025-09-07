Смогут ли Путин и Си Цзиньпин дожить до 150 лет? Ученые дали ответ

Компания получила одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на клиническое испытание с участием 33 пациентов. «Если эти 33 пациента будут чувствовать себя так же хорошо, как первые двое, программу расширят на всё население», — сказал Черч.