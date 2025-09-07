Смогут ли Путин и Си Цзиньпин дожить до 150 лет? Ученые дали ответ
Заявление российского лидера о том, что люди могут «омолаживаться» благодаря повторным пересадкам органов, вызвало удивление.
"Возможно, именно экстравагантное демонстрирование смертоносного оружия заставило Си Цзиньпина и Владимира Путина задуматься о бренности бытия во время военного парада в Пекине", - пише The Guardian.
Это была скорее шутливая беседа, чем серьёзное обсуждение, но учитывая, что обоим по 72 года, китайский президент и его российский коллега, возможно, ощущают холодную руку судьбы сильнее, чем Ким Чен Ын — 41-летний лидер Северной Кореи, который прогуливался рядом с ними.
Говоря через переводчика, Си сказал Путину, что сегодня 70 лет считаются молодым возрастом, на что Путин ответил, что человеческие органы теперь можно пересаживать многократно, что потенциально позволяет «откладывать старение бесконечно».
«В этом веке, — ответил Си, — возможно, удастся дожить до 150 лет».
Все не так просто
Достигли ли успехи в области трансплантации органов такого уровня, что процедуры могут продлевать жизнь здоровым людям, а не только спасать тех, кто страдает от неизлечимых болезней?
Для некоторых пациентов показания к трансплантации очевидны. «Когда у вас терминальная стадия заболевания почек, печени или сердца, трансплантация в целом добавляет годы жизни», — говорит Реза Моталлебзаде, профессор трансплантации почек в Университетском колледже Лондона.
Сегодня можно пересаживать длинный список органов и тканей, включая сердце, лёгкие, почки, поджелудочную железу, печень, тонкий кишечник, кожу, кости, сердечные клапаны и роговицы. И список постоянно расширяется. Ранее в этом году женщина стала первой в Великобритании, кто родил ребёнка после пересадки матки, подаренной её сестрой.
Но что если бы у нас было изобилие органов? Имело бы смысл предлагать их пожилым людям, чтобы поддерживать их здоровье? Моталлебзаде настроен скептически.
«Трансплантация — это серьёзная операция, и нужно быть достаточно крепким физиологически, чтобы её перенести», — говорит он.
И это не единственный фактор, добавляет Моталлебзаде. «Три основные причины смерти у реципиентов трансплантатов — рак, инфекции и сердечно-сосудистые заболевания. Многие препараты для подавления отторжения имеют побочные эффекты, которые способствуют развитию этих заболеваний».
Проще говоря, многократные операции и постоянный приём мощных иммунодепрессантов, повышающих риск рака, сердечно-сосудистых заболеваний и смертельных инфекций, могут сократить продолжительность жизни, а не продлить её.
Помогут свиньи?
За последний год два живых пациента получили почки генетически модифицированных свиней. В генах были удалены вредоносные участки, деактивированы вирусы, скрывающиеся в геноме свиньи, которые могли бы активироваться и вызвать инфекции, и, что важно, добавлены человеческие гены для повышения совместимости.
Органы поставила компания eGenesis, основанная генетиком Гарвардского университета Джорджем Черчем. Он сообщил, что оба пациента «здоровы и счастливы» и больше не нуждаются в диализе почек.
Компания получила одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на клиническое испытание с участием 33 пациентов. «Если эти 33 пациента будут чувствовать себя так же хорошо, как первые двое, программу расширят на всё население», — сказал Черч.
«Количество свиней, которых нам придётся разводить, — это крошечная часть от тех, что ежегодно идут на бекон и свиные отбивные».
Пока компания сосредоточена на почках, печени и сердце, но Черч ожидает, что вскоре смогут поставлять все органы и ткани, которые обычно пересаживают от человека к человеку.
Радикальные меры
Выращивание свиней для органов вызовет критику, но существуют и более радикальные и этически спорные предложения. Ранее в этом году учёные заявили, что достижения в биологии стволовых клеток и технологии искусственной матки могут позволить создавать запасные человеческие тела.
Процесс сложен: из клеток пациента создаётся эмбрион, в котором отключаются гены, необходимые для формирования мозга, и он выращивается в искусственной матке. В результате получается человеческое тело без мозга, предназначенное для поставки органов своему генетическому родителю.
«Это вызывает отторжение у многих людей», — говорит Карстен Чарлсворт, постдокторант Стэнфордского университета. «Для многих нормально получить руку, печень или почку. Но когда у тебя есть всё, кроме мозга, тело кажется более человечным, и это вызывает беспокойство».
Черч возлагает большие надежды на другой подход. Печень и другие органы можно генетически модифицировать, как внутри организма, так и вне его, чтобы они были устойчивы к инфекциям и выделяли антистареющие вещества, например белки, помогающие поддерживать здоровье.
Так смогут ли люди, родившиеся в этом веке, дожить до 150 лет? «Вероятно, кто-то из читателей вашей статьи станет последним человеком, у которого не будет возможности дожить до 150», — говорит Черч. «Было бы грустно оказаться тем, кто чуть-чуть не дотянул, и у меня есть ощущение, что я — один из таких людей».
Ранее otkrito.lv подробно писал про разговор Си Цзиньпина и Путина о трансплантации органов и бессмертии.