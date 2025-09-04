Невыключенный микрофон зафиксировал разговор Си Цзиньпина и Путина о трансплантации органов и бессмертии
В среду во время военного парада в Пекине была записана часть разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Содержание беседы удивило многих: они обсуждали возможность бессмертия.
3 сентября 2025 года, когда Си Цзиньпин, Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын шли по площади Тяньаньмэнь, они говорили о том, как пересадка органов может привести к бессмертию, а также обсуждали возможности развития биотехнологий. Разговор длился меньше минуты, иногда прерываясь, и были слышны лишь фрагменты, отмечает агентство Bloomberg. На записи слышно, как Си Цзиньпин произнес на китайском языке «в наши дни» и «70 лет». (Путину и Си обоим по 72 года). Переводчик, по-видимому, передающий его слова, затем по-русски сказал: «Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок». Затем Путин произнес комментарий, который переводчик передал так: «Благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно постоянно пересаживать, и люди смогут становиться все моложе и даже достичь бессмертия». Си, находившийся вне кадра, ответил: «Некоторые предсказывают, что в этом веке люди смогут жить до 150 лет».
Позже Путин подтвердил разговор в интервью российским СМИ, выразив оптимизм по поводу современных медицинских методов, способных значительно увеличить активную продолжительность жизни. «Современные средства оздоровления, медицинские средства, даже хирургические, связанные с заменой органов, позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня. Средний возраст в разных странах разный, но тем не менее существенным образом продолжительность жизни увеличится», — приводит ТАСС его слова.
Этот редкий фрагмент частного диалога двух из самых долго правящих авторитарных лидеров — Си у власти 13 лет, Путин — 25 — подчеркивает их увлечение наукой о долголетии. Оба предприняли шаги для бессрочного удержания власти: Си отменил президентские сроки в 2018 году, Путин изменил российское законодательство для продления своего срока президентства. Их интерес к продлению жизни совпадает с усилиями российской элиты в области антистарения. В 2024 году Путин создал центр «Новые технологии сохранения здоровья», сосредоточенный на борьбе со старением с помощью клеточных и нейротехнологий.
Сам парад стал крупнейшим в истории Китая, собрав 50 000 зрителей и продемонстрировав множество военной техники: танки, дроны, стелс-истребители и ядерные ракеты с глобальным радиусом действия. Си использовал событие, чтобы представить альтернативный мировой порядок, позиционируя Китай как растущую мировую силу и противовес США. В своей речи он заявил, что китайский народ стоит «на правильной стороне истории» и что Китай «неостановим», косвенно бросая вызов Западу. Это было первое совместное публичное появление лидеров Китая, России и Северной Кореи, посылающее сигнал солидарности странам, все больше изолируемым Западом.
Парад посетили более двух десятков иностранных делегаций, включая президента Ирана Масуда Пезешкиана, премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, лидера Вьетнама Лыонга Куонга, президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву, Александра Лукашенко из Беларуси и главу военной хунты Мьянмы Мин Аунг Хлайна. Их присутствие подчеркивало усилия Китая по созданию коалиции стран, часто противостоящих Западу.