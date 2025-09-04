Невыключенный микрофон зафиксировал разговор Си Цзиньпина и Путина о трансплантации органов и бессмертии

3 сентября 2025 года, когда Си Цзиньпин, Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын шли по площади Тяньаньмэнь, они говорили о том, как пересадка органов может привести к бессмертию, а также обсуждали возможности развития биотехнологий. Разговор длился меньше минуты, иногда прерываясь, и были слышны лишь фрагменты, отмечает агентство Bloomberg. На записи слышно, как Си Цзиньпин произнес на китайском языке «в наши дни» и «70 лет». (Путину и Си обоим по 72 года). Переводчик, по-видимому, передающий его слова, затем по-русски сказал: «Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок». Затем Путин произнес комментарий, который переводчик передал так: «Благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно постоянно пересаживать, и люди смогут становиться все моложе и даже достичь бессмертия». Си, находившийся вне кадра, ответил: «Некоторые предсказывают, что в этом веке люди смогут жить до 150 лет».