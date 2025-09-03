Военный парад в Китае (3.09.2025)
В среду, 3 сентября, Пекин провел самый дорогой парад в истории страны, продемонстрировав свою военную силу, новейшее оружие и технологии.
ФОТО: в присутствии Путина, Си и Чен Ына Китай продемонстрировал свою военную мощь
В среду, 3 сентября, Пекин провел самый дорогой парад в истории страны, продемонстрировав свою военную силу, новейшее оружие и технологии. Парад также ознаменовал первую встречу сразу трех наиболее заметных авторитарных лидеров — председателя КНР Си Цзиньпина, российского руководителя Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Три лидера вместе прошли по красной ковровой дорожке на площади Тяньаньмэнь, символически демонстрируя единство в условиях напряженных отношений с Западом. Си Цзиньпин поприветствовал союзников, заявив в своей речи: «Человечество вновь стоит перед выбором — диалог или конфронтация, мир или война». Он также отметил, что «возрождение китайской нации неудержимо», подчеркнув стремление Китая играть ведущую роль в мире.
Перед парадом Си призвал союзников не допустить повторения «исторических трагедий», например войны Китая с Японией во время Второй мировой войны, когда погибло более 80 миллионов китайцев. В своем выступлении председатель КНР воздержался от прямых упоминаний США или спорных тем, таких как планы Китая по подчинению Тайваня, война России в Украине или введенные США тарифы.
Перед началом парада президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social пожелал Си Цзиньпину и «великолепному китайскому народу» «прекрасного праздничного дня». «Пожалуйста, передайте мои самые теплые поздравления Владимиру Путину и Киму Чен Ыну, которые устроили заговор против Соединенных Штатов», — написал он в саркастическом тоне.
Он также напомнил о «пролитой крови» США во время Второй мировой войны, которая помогла Китаю добиться свободы и независимости. «Многие американцы погибли в стремлении Китая к победе. Я надеюсь, что на параде им окажут должное уважение и вспомнят об их храбрости и принесенных жертвах», — подчеркнул Трамп.
На параде показали ранее невиданные технологии
Парад, посвящённый 80-летию окончания Второй мировой войны, стал демонстрацией военной мощи Китая и его новейших технологий. Особое внимание привлек новый тип межконтинентальной баллистической ракеты DF-61, впервые представленный публике. Ее показали вместе с ракетами JL-1 и JL-3 — запускаемыми с воздуха и подводных лодок, формирующими так называемые «триединые» стратегические ядерные силы, способные наносить удары с суши, моря и воздуха. Государственные СМИ Китая назвали эту комбинацию «стратегическим козырем в защите национального суверенитета».
Кроме ядерных сил Китай продемонстрировал широкий спектр новейших оборонных технологий. Были показаны лазерные системы вооружения для применения на суше и на море: одна установлена на восьмиколёсном тяжелом автомобиле, другая предназначена для установки на военных кораблях. Эти «оружия направленной энергии» используют электромагнитное излучение для поражения целей без кинетического воздействия и эффективны против атак дронов и других современных угроз. При этом эксплуатация лазерного оружия значительно дешевле традиционных боеприпасов.
Впервые показали и два особо крупных подводных беспилотника XLUUV. Первый образец AJX002 имеет длину около 18–20 метров, второй — значительно шире, с двумя мачтами. Точные функции аппаратов не раскрываются, но предполагается, что они могут использоваться для размещения торпед, мин или разведки.
Завершился парад пролетом более чем 100 летательных аппаратов, среди которых новые истребители J-35, стратегические бомбардировщики H-6 с ядерным потенциалом, самолеты управления и координации, а также вертолеты, выстроившиеся в воздухе в символ «80». Некоторые из них несли флаги с надписями: «Мир победит», «Народ победит», «Справедливость победит».
Тем не менее парад, по-видимому, не произвел впечатления на президента США Дональда Трампа. «У нас самые мощные вооруженные силы в мире, и они никогда не осмелятся использовать это [оружие] против нас. Поверьте мне, это было бы худшее, что они могли бы сделать», — заявил он.