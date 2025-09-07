"Экономим на цене, а теряем в качестве и в здоровье детей": фермеры бьют тревогу - чем на самом деле кормят школьников?

Тронс напомнил, что раньше питание обеспечивали муниципалитеты, и результат был совершенно другим — в столовых работали местные жители, которые сами покупали продукты и готовили еду. Это повышало доверие и обеспечивало качество. Сейчас же, когда рынок контролируют крупные фирмы, качество продуктов зачастую вызывает сомнения. «Выигрывают большие компании, а местные до тендеров не доходят. Проблема в том, что эти фирмы часто импортируют продукты из других стран, и их происхождение не всегда ясно — оно часто странное и сомнительное», — сказал он.