"Экономим на цене, а теряем в качестве и в здоровье детей": фермеры бьют тревогу - чем на самом деле кормят школьников?
Член правления «Союза фермеров» Мартиньш Тронс резко раскритиковал систему закупок питания в школах и детских садах, заявив, что приоритет низкой цены лишает детей качественной еды и ставит под угрозу их здоровье.
В передаче TV24 «Saimnieks.Zeme.Valsts» член правления организации «Союз фермеров» Мартиньш Тронс раскритиковал систему закупок питания в школах и детских садах Латвии. Он отметил, что, в отличие от других сфер, где при закупках учитываются качество и технические критерии, детское питание почти всегда приобретается по принципу «самая низкая цена».
«Когда мы покупаем военную технику для НВС, это не самый дешёвый тендер. Когда закупаем автомобили для государственных или муниципальных учреждений, тоже не выигрывают самые дешёвые бренды, потому что есть определённые критерии и условия. А когда речь идёт о питании детей — выбирают самый дешёвый вариант», — сказал Тронс.
По его словам, это напрямую отражается на том, что оказывается на тарелках школьников. «Результат виден очень ясно — обеденное меню часто состоит из совсем маленькой порции: ложка картофельного пюре и одна сосиска», — отметил он. В такой ситуации неудивительно, что дети нередко отказываются от школьной еды и ищут возможность поесть где-то ещё.
Тронс напомнил, что раньше питание обеспечивали муниципалитеты, и результат был совершенно другим — в столовых работали местные жители, которые сами покупали продукты и готовили еду. Это повышало доверие и обеспечивало качество. Сейчас же, когда рынок контролируют крупные фирмы, качество продуктов зачастую вызывает сомнения. «Выигрывают большие компании, а местные до тендеров не доходят. Проблема в том, что эти фирмы часто импортируют продукты из других стран, и их происхождение не всегда ясно — оно часто странное и сомнительное», — сказал он.
Говоря о питании в больницах, Тронс также выразил обеспокоенность ситуацией в клинической университетской больнице имени П. Страдиня. Он упомянул, что слышал негативные отзывы о предыдущем поставщике: «Наверное, у Инспекции здравоохранения и ПВД там было бы много работы». По его словам, звучали версии, что еда готовилась в плохих условиях.
Тронс подчеркнул, что в этой сфере большое значение имеют руководство и контроль. Если руководство школ или больниц не следит за работой подрядчиков, ситуация не улучшается. «Это во многом зависит от руководства», — сказал он. При этом Продовольственно-ветеринарной службе невозможно проверить каждое учреждение, поэтому, по мнению Тронса, необходимо усилить контроль и увеличить ресурсы ПВД.
Он отметил, что нынешняя система закупок в Латвии сама создаёт проблемы: «Мы сломали эту систему — экономим на цене, а теряем в качестве и в здоровье детей».