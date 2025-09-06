Грязь, тараканы, просроченные продукты: в PVD раскрыли, какую ужасающую картину увидели в одной из больниц Латвии
В пищеблоке Восточной клинической университетской больницы в Риге выявлены грубые нарушения — несоблюдение температурных режимов, грязь, тараканы и просроченные продукты. Продовольственно-ветеринарная служба предупредила: в случае повторных нарушений предприятие SIA CNC, обслуживающее десятки школ, детсадов и больниц по всей стране, может лишиться права работать.
"В июле у нас произошёл инцидент с пищеблоком Восточной клинической университетской больницы. Мы поняли, что нарушения не будут устранены, и обратились как в Министерство здравоохранения, так и к руководству больницы с условием: если нарушения не устранят, деятельность предприятия будет приостановлена, что поставило бы под угрозу питание тысяч пациентов, — рассказал в программе TV24 "Personība dienā" генеральный директор Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Марис Балодис.
Он перечислил вопиющие нарушения, выявленные в больнице. "Это было несоблюдение температурных режимов, грязь, наличие насекомых — в данном случае тараканов, продукты с истёкшим сроком годности", — уточнил Балодис.
Поскольку предприятие SIA CNC обслуживает пациентов больницы, а это люди с серьёзными проблемами со здоровьем, здесь нельзя шутить: полноценное питание является частью выздоровления, тогда как испорченная и заражённая насекомыми еда только ещё больше угрожает их здоровью. "Это может вызвать очередную вспышку инфекций и массовые заболевания!" — строго отметил глава PVD и подчеркнул, что основные нарушения были устранены, но служба продолжит внимательно следить за деятельностью компании, особенно учитывая, что она обслуживает и кормит школьников более чем в десяти школах и детских садах.
"Если происходят такие нарушения, это значит, что уровень понимания элементарных требований гигиены, безопасности питания и самой сферы, в которой работает компания, крайне низок!" — подчеркнул Балодис.
Согласно данным регистра PVD, предприятие SIA CNC обеспечивает питание примерно в 50 объектах по всей Латвии — школах, детских садах, тюрьмах и больницах.