Грязь, тараканы, просроченные продукты: в PVD раскрыли, какую ужасающую картину увидели в одной из больниц Латвии

Поскольку предприятие SIA CNC обслуживает пациентов больницы, а это люди с серьёзными проблемами со здоровьем, здесь нельзя шутить: полноценное питание является частью выздоровления, тогда как испорченная и заражённая насекомыми еда только ещё больше угрожает их здоровью. "Это может вызвать очередную вспышку инфекций и массовые заболевания!" — строго отметил глава PVD и подчеркнул, что основные нарушения были устранены, но служба продолжит внимательно следить за деятельностью компании, особенно учитывая, что она обслуживает и кормит школьников более чем в десяти школах и детских садах.