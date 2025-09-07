Главное - не брать прямой билет: россиянам рассказали, как можно добраться до Латвии

Латвия запретила пересекать границу с Россией пешком и на велосипедах. Но из РФ можно прилететь самолетом. Между Россией и Латвией нет прямого авиасообщения. Однако, если есть основания для въезда, добраться до страны можно с одной пересадкой, например в Турции.