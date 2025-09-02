Иностранцы начали массово проходить новую процедуру, необходимую теперь для въезда в Латвию

Регистрироваться не нужно гражданам стран Европейского Союза, НАТО, Организации экономического сотрудничества и развития, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Бразилии, если у них нет выданной Латвией визы или разрешения на проживание. Освобождены от регистрации также граждане третьих стран с латвийской визой или видом на жительство, лица с дипломатическим иммунитетом, прибывшие в Латвию на короткий срок для выполнения официальных функций, а также лица без гражданства, имеющие статус в одной из указанных стран.