Иностранцы начали массово проходить новую процедуру, необходимую теперь для въезда в Латвию
В первые дни работы новой системы заявок перед въездом в Латвию в ней зарегистрировались более 2000 граждан третьих стран, сообщил в интервью передаче Rīta panorāma Латвийского телевидения министр внутренних дел Рихардс Козловскис (JV).
1 сентября вступил в силу новый порядок, предусматривающий, что граждане третьих стран, у которых нет выданной Латвией визы или разрешения на проживание, перед въездом в Латвию обязаны подать сведения о себе и цели поездки в Информационную систему предотвращения угроз государству — eta.gov.lv.
Козловскис отметил, что уже заполнены несколько тысяч заявок. Он пояснил, что это не контроль до въезда человека в страну, а проверка в момент контакта с правоохранительными органами.
Министр признал, что технологическое решение для новой системы создавалось в очень сжатые сроки без возможности фундаментального тестирования. Система работает, однако для того, чтобы она приобрела полную функциональность, потребуется несколько недель.
Регистрироваться не нужно гражданам стран Европейского Союза, НАТО, Организации экономического сотрудничества и развития, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Бразилии, если у них нет выданной Латвией визы или разрешения на проживание. Освобождены от регистрации также граждане третьих стран с латвийской визой или видом на жительство, лица с дипломатическим иммунитетом, прибывшие в Латвию на короткий срок для выполнения официальных функций, а также лица без гражданства, имеющие статус в одной из указанных стран.
Регистрация должна быть проведена минимум за 48 часов до приезда в Латвию, в том числе если страна планируется лишь как транзитный пункт. Через 48 часов после подачи данных человек автоматически получит на указанную электронную почту подтверждение об их получении. Для въезда в Латвию отдельного разрешения ждать не нужно. Если планы перед поездкой изменились, новые данные необходимо подать минимум за 48 часов до въезда.
Информацию должен предоставлять сам путешественник, а не другое лицо от его имени. Тем, кто въехал в Латвию до 1 сентября и уже находится на её территории, подавать сведения не требуется.
С 1 октября граждан третьих стран при въезде в Шенгенскую зону, в том числе и в Латвию, ждет другое новшество - система въезда/выезда (Entry/Exit System, EES). Это новая цифровая платформа, которая заменит штампы в паспортах. Ее придумали уже в Брюсселе.