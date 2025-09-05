ФОТО: открыт впечатляющий 134-метровый мурал мороженого Pols
5 сентября у главного офиса ведущей молочной компании Латвии Food Union в Риге был открыт масштабный арт-объект - 134-метровый мурал, посвящённый легендарному бренду мороженого Pols и его предстоящему 55-летнему юбилею. Этот проект создан как подарок Риге, её жителям и гостям города - чтобы радовать, вдохновлять и стать новым ярким акцентом в городской среде.
Над созданием мурала работали шесть латвийских уличных художников - как известные мастера, так и молодые таланты: Микелис Мурниекс (Miķelis Mūrnieks), Дайнис Руденс (Rudens Stencil), Bikti, Skrūve, Uman и Erska. Каждый вложил в работу свой почерк, создав многослойный рассказ о Pols - о вкусе детства, радости лета и бренде, который объединяет поколения уже более полувека. Новый мурал расположен вдоль улицы Яниса Чаксте в сторону Южного моста, рядом с заводом Food Union Rīgas piena kombināts по адресу Баускас, 180, и его панорамный вид станет новым украшением культурного и художественного ландшафта Риги.
Артур Чирьевский, глава Food Union в Латвии и Европе: "Муралом Pols мы хотим поблагодарить не только Ригу, но и всю Латвию за доверие и любовь на протяжении почти 55 лет. Этот художественный проект не только визуально впечатляет, но и символичен - он отражает Pols как бренд, который объединяет поколения и продолжает развиваться, оставаясь верным своим ценностям".
Центральная и крупнейшая работа мурала (6 м в высоту и 34 м в ширину) принадлежит Микелису Мурниексу. Она выполнена в ярком, игривом стиле уличного искусства с использованием 2D-техники плоских цветовых фрагментов, контрастов и комиксной визуальной манеры. В центре выделяется крупная надпись Pols, символизирующая постоянное присутствие бренда и его девиз "Всегда вовремя". Вокруг - люди с мороженым и летние пейзажи, создающие атмосферу свободы и радости.
Особый акцент - ворона с мороженым в лапах, игриво намекающая на то, что за этим забором производят не только Pols, но и другие латвийские продукты, включая безмолочные сырки Kārums.
На 100-метровой бетонной стене под руководством Дайниса Руденса появились ещё четыре работы, которые вместе образуют яркий, многоголосый рассказ о Pols:
- Uman изобразил белых медведей и пингвинов в почти мифологической композиции - отсылка к символу бренда Pols - медведю.
- Skrūve создал наиболее сюжетную работу - белые медведи показаны в различных бытовых и развлекательных сценах, напоминая, что "Pols" сопровождает людей в любое время года.
- Erska использовал богатую палитру персонажей - от белых медведей до бегемотов и акул в тропической среде, создавая контраст Севера и Юга и показывая Pols как глобальное приключение.
- Bikti объединил образ мороженого с животным миром - эскимо, вафельные рожки и печенье соседствуют с пингвинами и медведем. Здесь также изображена женская фигура - символ, который каждый зритель может трактовать по-своему: зима или прохладное латвийское лето.