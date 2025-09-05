ФОТО: открыт впечатляющий 134-метровый мурал мороженого Pols

Артур Чирьевский, глава Food Union в Латвии и Европе: "Муралом Pols мы хотим поблагодарить не только Ригу, но и всю Латвию за доверие и любовь на протяжении почти 55 лет. Этот художественный проект не только визуально впечатляет, но и символичен - он отражает Pols как бренд, который объединяет поколения и продолжает развиваться, оставаясь верным своим ценностям".