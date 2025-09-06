Слова министра образования о русском языке вызвали отклик: "Если ненависти в обществе мало, значит, ее нужно создать"

По его словам, общество в большинстве своем остается цивилизованным, и люди не хотят ненависти. «В целом в обществе отношение к языку, так же как друг к другу, очень цивилизованное. Люди не хотят ненависти. Кому нужна ненависть? Миру ненависть не нужна. Ненависть нужна войне. Если нет ненависти, трудно броситься на войну убивать других людей, рискуя самому быть убитым. Для войны с Россией нужна ненависть к русским. Если ненависти к русским в обществе мало, значит, ее нужно создать больше — это политический заказ. И политики стараются разжечь больше ненависти. Для мира? Для войны! Если не хотите войны — отворачивайтесь от политиков, которые этим занимаются! Разве нападение на один конкретный язык не является разжиганием ненависти? Является! Почему делают вид, что этого никто не замечает? Даже "толерантная" Европа. Потому что ненависть к русским нужна для войны с Россией. Что делать? Прежде всего сохранять нормальность, уважение друг к другу, мир в обществе. Не обижать друг друга. Не поддаваться разжиганию ненависти. Оставаться людьми. Разжигание ненависти нужно только для войны, для мира и безопасности общества ненависть не нужна».