Слова министра образования о русском языке вызвали отклик: "Если ненависти в обществе мало, значит, ее нужно создать"
Министр образования Даце Мелбарде сделал неоднозначное заявление о том, что директора школ больше не должны использовать русский язык в общении в рабочее время, однако получил критику не только русскоязычных жителей, но и латышей. Публицист Сандрис Точс считает, что искусственное создание ненависти к русским — это политический заказ.
С недавнем интервью министр образования Даце Мелбарде заявила, что для устранения различий в использовании латышского языка в школах потребуется время. По ее словам, переход на обучение на государственном языке завершится уже в этом учебном году. «В школах, где большинство учеников не говорят дома по-латышски, ситуация сложная, и до сих пор можно услышать разные истории, которые можно назвать дискриминацией латышского языка в неформальной среде. С этим нужно бороться, есть служба, которой поручен контроль за ситуацией», — отметила министр.
Особое внимание Мелбарде обратила на использование русского языка внутри школ. «Если в какой-либо школе в рабочей среде директор или учителя говорят на русском языке, такая ситуация неприемлема. Если так поступает директор, то это очень ясно показывает, что в школе есть проблема с переходом на единую школу, где обучение должно быть обеспечено только на латышском языке. Потому что всё это начинается с руководства школы. Переход должен произойти по существу, а не формально», — подчеркнула министр.
Эти слова вызвали широкий отклик. Русскоязычная часть общества восприняла их резко отрицательно, но свое мнение высказали и латыши. Так, публицист и журналист Сандрис Точс отметил, что в Латвии в целом нет ненависти к русским и в повседневной жизни использование русского языка не вызывает проблем. Он подчеркнул, что сам всю жизнь говорил и по-латышски, и по-русски, и никогда не сталкивался с негативным отношением: «Никто не укажет мне, на каком языке говорить!»
По его словам, общество в большинстве своем остается цивилизованным, и люди не хотят ненависти. «В целом в обществе отношение к языку, так же как друг к другу, очень цивилизованное. Люди не хотят ненависти. Кому нужна ненависть? Миру ненависть не нужна. Ненависть нужна войне. Если нет ненависти, трудно броситься на войну убивать других людей, рискуя самому быть убитым. Для войны с Россией нужна ненависть к русским. Если ненависти к русским в обществе мало, значит, ее нужно создать больше — это политический заказ. И политики стараются разжечь больше ненависти. Для мира? Для войны! Если не хотите войны — отворачивайтесь от политиков, которые этим занимаются! Разве нападение на один конкретный язык не является разжиганием ненависти? Является! Почему делают вид, что этого никто не замечает? Даже "толерантная" Европа. Потому что ненависть к русским нужна для войны с Россией. Что делать? Прежде всего сохранять нормальность, уважение друг к другу, мир в обществе. Не обижать друг друга. Не поддаваться разжиганию ненависти. Оставаться людьми. Разжигание ненависти нужно только для войны, для мира и безопасности общества ненависть не нужна».