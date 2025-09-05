Путин назвал любые иностранные войска на Украине "законной целью" и потребовал от Киева закрепить территориальные уступки на референдуме

«Если на Украине будут появляться какие-то иностранные войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», — заявил он. При этом если в Украине будет достигнут долгосрочный мир, «никакого смысла в иностранных войсках там не будет»: «Потому что если эти договоренности будут достигнуты, никто пусть не сомневается, что Россия их будет исполнять в полном объеме. И мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины. И повторю еще раз, безусловно, Россия будет договоренности исполнять», — утверждает Путин.