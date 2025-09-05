Путин назвал любые иностранные войска на Украине "законной целью" и потребовал от Киева закрепить территориальные уступки на референдуме
Владимир Путин вновь пригрозил европейским странам, что размещение войск в Украине сделает их законными целями для атак РФ. Об этом он заявил во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Если на Украине будут появляться какие-то иностранные войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», — заявил он. При этом если в Украине будет достигнут долгосрочный мир, «никакого смысла в иностранных войсках там не будет»: «Потому что если эти договоренности будут достигнуты, никто пусть не сомневается, что Россия их будет исполнять в полном объеме. И мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины. И повторю еще раз, безусловно, Россия будет договоренности исполнять», — утверждает Путин.
Накануне президент Франции Макрон заявил, что в качестве гарантий безопасности Украине 26 стран обязались разместить в ней свои войска или «обеспечить свое присутствие на суше, на море или в воздухе». По словам политика, участвовать в этом обязались в основном европейские страны. Силы развернутся после перемирия между Москвой и Киевом, но не будут размещаться на линии фронта.
Другие заявления Путина о войне в Украине
- Украина в соответствии со своей Конституцией «должна решать территориальные вопросы через референдум», но для его проведения необходимо отменить военное положение. «Если будет отменено военное положение, нужно тут же проводить выборы президента», — добавил он.
- Россия «никогда не возражала» против желания Украины интеграции на европейском направлении. Путин назвал «законным выбором» Украины ее желание вступить в ЕС.
- При этом «втягивание» Украины в НАТО «совершенно не устраивает» Россию — «без оглядки на РФ такие вопросы не решаются».
- Путин «не видит смысла» встречаться с лидером Украины Владимиром Зеленским, потому что договориться будет «практически невозможно». При этом он готов к контактам с украинской стороной.
- Путин считает, что лучшим местом для переговоров стала бы «столица России — город-герой Москва». РФ готова дать «стопроцентную гарантию безопасности» украинскому лидеру в Москве. Запросы встретиться в другом месте Путин считает «избыточными».
- Путин также сообщил о готовности продолжать контакты с президентом США Дональдом Трампом. Однако новых разговоров пока не было.
- По его словам, c Россией пока «на серьезном уровне» никто не обсуждал договоренности по Украине.
Остальные заявления
- Владимир Путин не согласился с оценкой главы «Сбера» Германа Грефа о том, что состояние российской экономики можно рассматривать как «техническую стагнацию».
«Это связано с тем, что ЦБ держит высокую ставку для того, чтобы побороть инфляцию. Вы сами жаловались на цены в магазинах. Цель такая, чтобы не только в магазинах, но и среди участников экономической деятельности цены не росли. <…> Нам нужно решать проблемы макроэкономического характера, а для этого нужно обеспечить мягкую, спокойную посадку экономики», — заявил он.
- ЦБ борется с инфляцией и пытается вернуться к известным и нужным показателям — не более 4-5%.
- Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат, «это не пустой звук, не популизм какой-то».
- Дальний Восток является стратегически значимым регионом России, отметил Путин. «Необходимо в полной мере раскрыть ресурсный, промышленный, логистический потенциал этого стратегически значимого региона России».
- Предложил распространить экспериментальный правовой режим для беспилотников, действующий на Сахалине, на все регионы Дальнего Востока.
- В следующем году должен быть открыт мост из РФ в КНДР через реку Туманная, Москва продолжит модернизацию БАМа и Транссиба, будет развивать Трансарктический транспортный коридор.
- Предложил распространить дальневосточную ипотеку для всех многодетных семей в регионе, не учитывая возраст родителей, а также расширить программу дальневосточной и арктической ипотеки на вторичной рынок.
- «Двуглавый орел России смотрит не только на Запад и Восток, но и на Юг».
- Европейские компании, ушедшие с российского рынка по политическим причинам, сделали это с убытками, а теперь «ждут не дождутся возможности вернуться».