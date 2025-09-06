Сегодня "Белая ночь" в Риге отмечает 20-летие: вот какая программа ждет посетителей

Вода, скрытая в земной коре, может пробиться наружу как освежающий источник, приносящий исцеление. Она может подняться туманом, окутывающим мир вокруг, или превратиться в ледяной мост между недосягаемыми берегами. В этот особенный год «Белая ночь» призывает быть смелыми и приблизиться к тем источникам, которых мы обычно избегаем или которых опасаемся.