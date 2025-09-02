Магическое представление и клоун из Аргентины: программа "Белой ночи" на Домской площади
В рамках «Белой ночи» Домская площадь превратится в сцену радости, юмора и музыки. Приглашаются все – и взрослые, и дети – на вечер, полный событий, где сердце Риги будет смеяться и танцевать!
В субботу в 18:00 на сцене Домской площади – спектакль для семей с детьми «Волшебное приключение с Данте». Зрителей ждёт театрализованное магическое представление с яркими, интерактивными и трогательными трюками. В шоу Данте Пецолли переплетаются юмор, тайна магии и радость сюрпризов, а дети и подростки смогут стать его участниками.
В 19:00 – спектакль «Пачамамо» с клоуном Кронипио из Аргентины. Несущий в своём чемодане трюки, музыку и разные полезные и бесполезные вещи, он создаёт комический и трогательный образ не слишком ловкого путешественника. Его язык – юмор, а сюжет близок и понятен каждому. Это яркое представление, основанное на движениях и жестах, тронет и детей, и взрослых.
С 20:00 начнётся музыкальная программа в стиле диксиленд.
Программа вечера:
- 20:00 – Sunny Groove Dixie
- 21:00 – Joker Dixie
- 22:00 – Sunny Groove Dixie
- 23:00 – Joker Dixie
Более подробная информация обо всех событиях «Белой ночи» – на сайте www.baltanakts.lv и в Facebook facebook.com/Baltanakts.
