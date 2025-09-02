Магическое представление и клоун из Аргентины: программа "Белой ночи" на Домской площади

В 19:00 – спектакль «Пачамамо» с клоуном Кронипио из Аргентины. Несущий в своём чемодане трюки, музыку и разные полезные и бесполезные вещи, он создаёт комический и трогательный образ не слишком ловкого путешественника. Его язык – юмор, а сюжет близок и понятен каждому. Это яркое представление, основанное на движениях и жестах, тронет и детей, и взрослых.