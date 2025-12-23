Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 23 декабря
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Не стоит винить других в том, что лужа, в которой вы сидите, слишком глубока или чересчур холодна, даже если они действительно в этом виноваты. Лучше вылезайте из нее, сколько же можно головастиков пугать.
Телец
Сегодня у вас будет реальный шанс заставить окружающих плясать под свою дудку. Продумайте тактику, и вы сможете извлечь из этого обстоятельства немало пользы.
Близнецы
Сегодня в вас откроется дар убеждения. Постарайтесь воспользоваться им по максимуму, пока не закрылся.
Рак
Друг нуждается в вашей поддержке. Ваша теплота и готовность помочь будут ему очень важны. Не отмахивайтесь от него.
Лев
Попытайтесь все же понять, что именно сегодня следует сделать. В противном случае все, чего вы достигнете, исчезнет как дым, развеянный ветром.
Дева
Покуда вы будете оставаться в рамках благоразумия, все будет идти как по маслу. Однако, как только вы, решив, что теперь море - по колено, а горы - по плечо, вздумаете пойти на риск, Фортуна моментально от вас отвернется.
Весы
Если вы сегодня решитесь на какие-либо активные действия, постарайтесь отнестись к ним максимально ответственно. Уж слишком велика вероятность, что вы наломаете дров.
Скорпион
Ваш неуемный оптимизм послужит сегодня причиной того, что вы взвалите на себя непосильный груз, и, как это ни странно, дотащите его по назначению. Но надорветесь.
Стрелец
Сегодня вам противопоказан труд, как умственный, так и физический. Проведите этот день в блаженном ничегонеделании.
Козерог
Вы столь углубились в поиски совершенства, что можете остаться в одиночестве. Никто не идеален до такой степени, чтобы удовлетворять вашим запросам. Может, стоит их немного пересмотреть?
Водолей
Сегодня вам придется проявить терпимость. Лучше сделать это добровольно, желательно - с песнями.
Рыбы
Если вы что-то кому-то пообещали, сегодня это обещание следует сдержать, даже если это окажется очень непросто. Воздастся сторицей.