Не жарьте пельмени ночью! В Иманте случилась серьезная неприятность

Тем временем другие жильцы дома уже заранее почувствовали запах дыма и поспешили к двери соседа, чтобы разбудить его. От стука мужчина проснулся и бросился на кухню, чтобы снять с плиты горящие пельмени. «До прибытия пожарных спасателей соседи разбудили находившегося в квартире человека, и горение было ликвидировано до прибытия пожарных. Человек был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи, и после трех часов работы на месте происшествие было завершено», — указала представитель Государственной пожарно-спасательной службы Анете Страздиня.