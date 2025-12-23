Не жарьте пельмени ночью! В Иманте случилась серьезная неприятность
Знаете ли вы, какая еда чаще всего сгорает при пожарах, причиной которых становится забытая на включенной плите готовящаяся еда? Это пельмени, макароны и картофель — продукты, которые люди чаще выбирают варить, а не жарить, чтобы не тратить на процесс приготовления слишком много времени и сил. Однако один хозяин квартиры попал в неприятность именно из-за жарки.
Поздней ночью один из жителей дома на улице в Иманте не спал. В окне он заметил, что возле его дома стоят несколько экипажей пожарных, сообщает «Degpunktā».
«Сидел за компьютером примерно в три часа ночи. Сначала подумал, что это просто что-то с компьютером — какая-то вонь. Спустя некоторое время начал прислушиваться и понял, что слышу стуки. Тогда подумал — пойду посмотрю. Смотрю — там экипаж. В итоге открыл дверь, и там была ужасная вонь. Понял, что что-то не так. Экипаж уехал примерно через 20 минут», — рассказывает житель третьего этажа.
Тем временем другие жильцы дома уже заранее почувствовали запах дыма и поспешили к двери соседа, чтобы разбудить его. От стука мужчина проснулся и бросился на кухню, чтобы снять с плиты горящие пельмени. «До прибытия пожарных спасателей соседи разбудили находившегося в квартире человека, и горение было ликвидировано до прибытия пожарных. Человек был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи, и после трех часов работы на месте происшествие было завершено», — указала представитель Государственной пожарно-спасательной службы Анете Страздиня.
Жильцы дома предполагают, что готовивший еду человек слишком устал, чтобы продолжать жарить пельмени, и пошел спать. Медики его осмотрели, но госпитализация не потребовалась.