Госпитализация по новым правилам: в Латвии решают, куда скорой помощи везти пациентов

Она предусматривала, что пациента доставляют в ближайшую больницу, где есть отделение неотложной медицинской помощи в соответствии с диагнозом, установленным сотрудниками службы. То есть если ближайшая больница находится, например, в Добеле, пациента везут туда, а не в Елгаву, где можно было бы ожидать более высокий уровень ухода. Результаты оказались не лучшими — почти в половине случаев возникали проблемы. Поэтому именно план госпитализации, то есть куда неотложная помощь должна везти пациента, станет первым вопросом, который предстоит решить уже в начале следующего года.