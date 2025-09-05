Госпитализация по новым правилам: в Латвии решают, куда скорой помощи везти пациентов
Количество больниц, оказывающих стационарную помощь, в Латвии не уменьшится, однако в отдельных местах ожидаются изменения, в том числе в сфере неотложной помощи — например, в объеме предоставляемых услуг, выяснило Latvijas Radio в Министерстве здравоохранения (МЗ). Вопросы о будущем латвийских больниц в четверг в Елгавской больнице обсудили Ассоциация больниц и МЗ.
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери положительно оценил встречу с Ассоциацией больниц, отметив, что все выступали за перемены, пишет LSM.lv.
Представители министерства приехали в Елгавскую больницу уже с данными. С октября прошлого года по июнь этого года МЗ проводило пилотный проект — так называемую модель госпитализации пациентов.
Она предусматривала, что пациента доставляют в ближайшую больницу, где есть отделение неотложной медицинской помощи в соответствии с диагнозом, установленным сотрудниками службы. То есть если ближайшая больница находится, например, в Добеле, пациента везут туда, а не в Елгаву, где можно было бы ожидать более высокий уровень ухода. Результаты оказались не лучшими — почти в половине случаев возникали проблемы. Поэтому именно план госпитализации, то есть куда неотложная помощь должна везти пациента, станет первым вопросом, который предстоит решить уже в начале следующего года.
«Мы видим, что пока все работает не так, как нужно. Значит, необходимо улучшать доставку пациентов в больницы, решать вопрос наличия специалистов. Второй момент — крайне важно продолжать обсуждать критерии и то, как мы сможем юридически закрепить правила работы больниц более низкого уровня на более высоком и наоборот», — отметил министр.
Речь идет о том, как университетские и крупные больницы будут сотрудничать с региональными, и наоборот: чтобы не всех пациентов везли в крупные центры, но при этом чтобы люди с тяжелыми проблемами здоровья могли попасть именно в такие больницы и там для них были койки.
Министр подчеркнул, что отсутствует целостная система, охватывающая весь процесс лечения пациента — от поступления в больницу до постановки диагноза и возвращения домой. «Система здесь хромает», — признал Абу Мери. Он заверил, что ни одна больница закрыта не будет, однако может измениться их уровень — то есть, какой объем помощи каждая латвийская больница сможет предоставлять, включая неотложную помощь.
Муниципалитеты также беспокоит вопрос финансирования, если услуги в больницах будут изменены. Поэтому министерство планирует внедрять изменения поэтапно: сначала план госпитализации, затем — вопросы сотрудничества между больницами, а затем и другие темы, например пересмотр профиля больниц — акушерство, педиатрия и травматология.
О финансировании уже сейчас беспокоится глава Ассоциации больниц Евгений Калейс: «Сегодня я передал в Министерство здравоохранения заключение: в 50% случаев, то есть половине плановых пациентов, мы не можем оказать помощь. Конечно, в следующем году ситуация будет еще хуже, ведь в первой половине года мы только начнем лечить пациентов этого года, которые должны попасть на прием уже в следующем».