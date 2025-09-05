От главы МИД Браже ждут объяснений по поводу "странностей" биографии - подозревают "комсомольское" прошлое

Выступая с трибуны Сейма, депутат «Объединенного списка» Эдвард Смилтенс отметил, что депутаты этой фракции в августе обратили внимание на «странные метаморфозы». «В природе есть пример, когда гусеница превращается в прекрасную бабочку, но здесь мы наблюдаем обратную метаморфозу — бабочка превратилась обратно в гусеницу», — сказал он. «Странность в том, что, когда мы утверждали кандидатуру 19 апреля прошлого года и выражали доверие нашему министру иностранных дел, в том числе и наш "Объединенный список" голосовал "за", мы все получили направленное нам резюме, где подробно была отражена биография госпожи Браже. Прекрасная бабочка! Но вдруг на сайте МИД ее CV стало переживать очень тихие, но заметные изменения».