От главы МИД Браже ждут объяснений по поводу "странностей" биографии - подозревают "комсомольское" прошлое
Фракция Сейма "Объединенный список" подала запрос в Президиум Сейма с требованием разъяснений от министра иностранных дел Байбы Браже относительно некоторых несоответствий в ее биографии, представленной в резюме во время рассмотрения ее кандидатуры на пост министра.
Байба Браже была утверждена в должности министра иностранных дел 19 апреля 2024 года. Ее кандидатуру поддержали все партии коалиции, а также часть оппозиции — «Объединенный список» и «Латвия на первом месте». За назначение Браже проголосовали 66 депутатов. Депутаты оппозиционного Национального объединения в голосовании не участвовали, а партия «За стабильность!» проголосовала против.
Выступая с трибуны Сейма, депутат «Объединенного списка» Эдвард Смилтенс отметил, что депутаты этой фракции в августе обратили внимание на «странные метаморфозы». «В природе есть пример, когда гусеница превращается в прекрасную бабочку, но здесь мы наблюдаем обратную метаморфозу — бабочка превратилась обратно в гусеницу», — сказал он. «Странность в том, что, когда мы утверждали кандидатуру 19 апреля прошлого года и выражали доверие нашему министру иностранных дел, в том числе и наш "Объединенный список" голосовал "за", мы все получили направленное нам резюме, где подробно была отражена биография госпожи Браже. Прекрасная бабочка! Но вдруг на сайте МИД ее CV стало переживать очень тихие, но заметные изменения».
В связи с этими изменениями депутаты фракции «Объединенный список — Латвийская зеленая партия, Союз регионов Латвии, Лиепайская партия» хотят получить от Браже ответы на ряд вопросов, связанных с ее биографией. В частности, депутатов интересует, какую должность занимала Браже и какие обязанности выполняла в Союзе молодежных организаций Латвии (LJPS), который является прямым правопреемником Ленинского коммунистического союза молодежи Латвии, и почему в CV, представленном Сейму, этот работодатель не был указан, а информация появилась только недавно на сайте МИД. Депутатов также интересует, какую зарплату она там получала, знала ли о источниках финансирования LJPS и другая информация.
Депутаты уточняют, действительно ли Браже 20 декабря 1991 года начала работу в Центральном комитете LJPS в должности координатора по вопросам международного сотрудничества, каковы были ее обязанности, зарплата, непосредственные руководители, осведомленность о финансировании организации и в каком году она вышла из LJPS.
Кроме того, вопросы вызвал пункт ее CV, где указано, что в 1989–1990 годах она работала стажером на латвийской таможне, хотя Департамент таможни Латвийской Республики был создан только 3 июля 1990 года. В связи с этим возник вопрос, в какой именно организации она тогда работала и каковы были ее обязанности.
Наконец, депутатов интересует, каким образом Байба Браже попала в Министерство иностранных дел.