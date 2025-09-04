Популярная у жителей Латвии авиакомпания вводит новое требование для всех пассажиров. Нарушителей будут наказывать деньгами
Бюджетная авиакомпания Ryanair объявила о том, что завершила установку увеличенных рамок для измерения ручной клади во всех 235 аэропортах Европы.
Начиная с сегодняшнего дня, четверга, 4 сентября, каждый пассажир Ryanair может взять с собой бесплатно одну сумку большего размера (40 × 30 × 20 см), что больше, чем стандарт ЕС для бесплатной ручной клади (40 × 30 × 15 см). Авиакомпания разрешает каждому пассажиру бесплатно пронести одну сумку в салон, но она должна помещаться под сиденье.
Ранее ручная кладь не должна была превышать 40 × 20 × 25 см. При желании взять дополнительную сумку пассажиры могут приобрести услугу Priority Boarding.
«С сегодняшнего дня (четверг, 4 сентября) новая бесплатная ручная кладь Ryanair стала на 33% больше, чем стандарт ЕС. Наши рамки в аэропортах теперь перестроены под этот увеличенный формат. Мы надеемся, что клиентам понравятся новые размеры, но любой пассажир, не соблюдающий установленные щедрые правила, будет обязан оплатить сдачу багажа на выходе к посадке», - заявил представитель Ryanair.
Тарифы Ryanair на багаж зависят от веса, времени бронирования и дат поездки, но в целом составляют примерно от 11 до 34 евро за багаж весом 10 кг и от 22 до 68 евро за 20 кг при онлайн-бронировании. В аэропорту цены значительно выше: от 41 до 46 евро за 10 кг или фиксированные 68 евро за 20 кг.
Кроме того, Ryanair планирует повысить бонусы для сотрудников, выявляющих пассажиров с негабаритной ручной кладью. По словам главы авиакомпании Майкла О’Лири, с ноября вознаграждение за выявление нарушителей увеличится с 1,50 евро до 2,50 евро за каждую сумку.
«Я ни в малейшей степени не собираюсь извиняться за это. Наши сотрудники будут выявлять тех, кто пытается обмануть систему. До сих пор не понимаю, почему некоторые с рюкзаками думают, что мы не заметим. Заметили — и придётся платить. Если сумка не помещается — вы не полетите».
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Ryanair вводит другое новое правило, которое вступит в силу в ноябре.