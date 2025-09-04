"Нетерпимость водителей только растет": на дорогах Латвии все чаще происходят неприятные вещи

«Почти в каждой группе есть водитель, наказанный за обгон через сплошную линию или превышение скорости. Чаще всего они оправдывают свои действия эмоциями — злостью на тех, кто едет слишком медленно, или желанием куда-то успеть. Нередко водители слишком легкомысленно полагаются на других участников движения, думая, что те притормозят, пропустят, и рискованный маневр удастся. Но на деле все может быть иначе: встречная машина едет быстрее, чем кажется, дорога недостаточно просматривается или кто-то просто не заметит твой маневр. А последствия могут быть трагическими», — объясняет психолог.