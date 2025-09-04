"Нетерпимость водителей только растет": на дорогах Латвии все чаще происходят неприятные вещи
Водители, набравшие 8 штрафных пунктов, получают от CSDD уведомление о необходимости посещать занятия по коррекции поведения за рулем. Психолог Лайне Диржининка ведет такие группы и регулярно сталкивается с водителями, которые неоднократно нарушали правила дорожного движения.
«Почти в каждой группе есть водитель, наказанный за обгон через сплошную линию или превышение скорости. Чаще всего они оправдывают свои действия эмоциями — злостью на тех, кто едет слишком медленно, или желанием куда-то успеть. Нередко водители слишком легкомысленно полагаются на других участников движения, думая, что те притормозят, пропустят, и рискованный маневр удастся. Но на деле все может быть иначе: встречная машина едет быстрее, чем кажется, дорога недостаточно просматривается или кто-то просто не заметит твой маневр. А последствия могут быть трагическими», — объясняет психолог.
Эмоции — злость и раздражение
Опрос показал, что 58% водителей больше всего раздражает медленное движение, а 45% признались, что нарушают правила, если машина впереди «не вписывается» в поток. Эти показатели за год выросли более чем на 10 процентных пунктов, то есть нетерпимость растет.
Л. Диржининка отмечает: «Раздражение на медленного водителя может подтолкнуть к импульсивным и опасным решениям. В состоянии эмоций человек становится более агрессивным, поэтому крайне важно учиться регулировать свои эмоции».
Совет: сделать дыхательное упражнение, напрячь и расслабить мышцы, включить любимую музыку или поделиться эмоциями с пассажиром.
Опоздание и спешка
Часто водители признаются, что обгоняют из-за страха опоздать. Кажется, что так можно быстрее приехать, но выигрыш во времени обычно всего несколько минут, тогда как риск огромен.
Совет: закладывай на дорогу хотя бы на 10 минут больше, чем нужно, чтобы избежать лишнего стресса.
Надежда на других
Многие идут на риск, думая, что остальные помогут — притормозят и пропустят. Но другие водители не читают мысли: они могут быть невнимательны или просто не заметить маневра.
Совет: всегда исходи из того, что тебя не видят, и ответственность за маневр целиком на тебе.
Поиск адреналина и разрядка напряжения
Для некоторых опасный обгон — способ снять накопившееся напряжение или ощутить адреналин. Но это происходит за счет безопасности других.
Совет: искать альтернативные способы выплеснуть эмоции — спорт, экстремальные занятия, танцы, даже можно покричать в лесу. Если хочется драйва за рулем, для этого есть гоночная трасса — безопасная среда для адреналина.
