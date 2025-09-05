Китай тихо строит "новый Суэцкий канал", который изменит геополитический расклад

На фоне продолжающейся войны в Украине и случаев задержек китайских грузов в 2023 году транзит через Россию стал более рискованным, несмотря на то что двусторонняя торговля между странами достигла 240 млрд евро в 2024 году. Поэтому Пекин продвигает развитие «Среднего коридора» через Казахстан и Каспийское море, чтобы избежать зависимости от России и морских проливов.