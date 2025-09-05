Китай тихо строит "новый Суэцкий канал", который изменит геополитический расклад
Как сообщает Euronews, Китай тихо выстраивает альтернативные маршруты для экспорта товаров в Европу в обход Южно-Китайского моря, чтобы снизить риски обострения напряжённости с США и их союзниками в регионе.
Город Чунцин превратился в ключевой узел сухопутного торгового пути, который некоторые уже называют новым Суэцким каналом. Маршрут обслуживается железной дорогой и, как ожидается, станет важнейшим логистическим центром Азии.
Издание South China Morning Post отмечает, что Чунцин стремительно превратился в стратегический центр торговой сети Китая, и его модель — в случае успеха — может подтолкнуть правительство к аналогичным инвестициям на западе страны.
Каждый день в городе обрабатываются сотни грузов, соединяющих страны Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам и Сингапур, с Европой — включая Германию и Польшу — при помощи скоростных грузовых поездов.
Доставка по суше занимает на 10–20 дней меньше, чем традиционные морские маршруты, и значительно упрощает таможенные процедуры. Запуск скоростной железной дороги АСЕАН в 2023 году сократил время перевозки между Ханоем и Чунцином до пяти дней, после чего товары попадают в Европу менее чем за две недели.
Кроме стратегического положения, Чунцин является мощным промышленным центром: здесь производится около трети всех ноутбуков в мире, расположен один из крупнейших кластеров производства электромобилей, а также сосредоточен экспорт четверти китайских автомобилей.
Некоторые наблюдатели считают, что мотивы Китая носят не только логистический, но и геополитический характер. Торговая война с США при Дональде Трампе показала опасность зависимости от морских путей, находящихся под западным влиянием, таких как Суэцкий канал, Ормузский и Малаккский проливы. Пандемия коронавируса лишь усилила эти риски, обнажив уязвимость морских цепочек поставок.
На фоне продолжающейся войны в Украине и случаев задержек китайских грузов в 2023 году транзит через Россию стал более рискованным, несмотря на то что двусторонняя торговля между странами достигла 240 млрд евро в 2024 году. Поэтому Пекин продвигает развитие «Среднего коридора» через Казахстан и Каспийское море, чтобы избежать зависимости от России и морских проливов.