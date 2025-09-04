Нашли козла отпущения? Пилота самолета, который спас 167 пассажиров, в России хотят посадить в тюрьму

12 сентября 2023 года самолет вылетел из Сочи в Омск, но во время полета отказала гидравлическая система, из-за чего перестали работать тормозные щитки. Когда проблему не удалось устранить, пилоты решили лететь дальше в Новосибирск, так как в такой ситуации длины взлетно-посадочной полосы в Омске могло не хватить. Однако из-за нехватки топлива самолет не долетел 180 километров до Новосибирска, и пилоты были вынуждены посадить его в поле у села Каменка Новосибирской области. Посадка прошла успешно, лишь 5 пассажиров обратились за медицинской помощью.