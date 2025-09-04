Нашли козла отпущения? Пилота самолета, который спас 167 пассажиров, в России хотят посадить в тюрьму
12 сентября 2023 года пилот авиакомпании Ural Airlines Сергей Белов стал героем, посадив в поле самолет Airbus A320, на борту которого находились 161 пассажир и 6 членов экипажа. У самолета произошли технические неисправности и не хватило топлива, чтобы долететь до аэропорта Новосибирска. Тогда его славили за спасение человеческих жизней, однако теперь он стал обвиняемым по уголовному делу, и в случае приговора ему грозит до 2 лет колонии.
Западносибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Белова. Ему инкриминируют нарушение правил безопасности, касающихся движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сам Сергей Белов вины не признал. Он заявил, что два года имел статус свидетеля, но в июле этого года, после фактического завершения расследования, ему предъявили обвинение. Белов считает, что материалы дела полны несоответствий, однако его ходатайства во внимание не принимаются.
"Сначала меня считали героем, который спас человеческие жизни, а позже в интересах авиакомпании решили сделать меня виновным во всех проблемах", — пожаловался Белов изданию "Российская газета". Он подчеркнул, что техническая проблема возникла не по его вине, и во время аварийной посадки никто из пассажиров и экипажа не пострадал.
12 сентября 2023 года самолет вылетел из Сочи в Омск, но во время полета отказала гидравлическая система, из-за чего перестали работать тормозные щитки. Когда проблему не удалось устранить, пилоты решили лететь дальше в Новосибирск, так как в такой ситуации длины взлетно-посадочной полосы в Омске могло не хватить. Однако из-за нехватки топлива самолет не долетел 180 километров до Новосибирска, и пилоты были вынуждены посадить его в поле у села Каменка Новосибирской области. Посадка прошла успешно, лишь 5 пассажиров обратились за медицинской помощью.
Однако авиакомпания сочла, что этой посадкой Белов нанес ущерб предприятию более чем на 118,9 млн рублей (1,26 млн евро), так как самолет больше не подлежал эксплуатации и его разобрали.
"Белов при отсутствии препятствий для осуществления безопасной посадки воздушного судна в аэропорту назначения в Омске, в нарушение правил эксплуатации воздушного судна, легкомысленно посчитав, что топлива достаточно для следования на запасной аэродром в Новосибирске, принял решение о перелете в аэропорт Новосибирска, самонадеянно рассчитывая на предотвращение аварийной ситуации", — говорится в сообщении прокуратуры.
После этого Белов больше не работал в данной авиакомпании, в апреле 2024 года его попросили уйти "по собственному желанию", а второго пилота Эдуарда Семенова уволили в марте этого года.
Интересно, что ранее самолетам этой авиакомпании уже приходилось садиться в поле. 15 августа 2019 года Airbus A321-211 сразу после взлета из аэропорта Жуковский под Москвой, направляясь в Симферополь в аннексированном Россией Крыму, столкнулся с стаей чаек, повредив оба двигателя. Самолет с 226 пассажирами и 7 членами экипажа пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин смогли посадить в кукурузном поле неподалеку, и никто не погиб, хотя 74 человека получили травмы. И этот самолет пришлось списать на металлолом, а оба пилота получили звания Героев Российской Федерации.
Позднее Юсупов заявил, что гордится Беловым и остальными членами экипажа, которые с экстремальной посадкой в Новосибирской области смогли спасти жизни всех пассажиров.