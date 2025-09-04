Допустит ли Латвия новое исключение людей из ближайшего окружения Путина из санкционного списка?

В центре внимания снова оказалась Латвия и ее гражданин Петр Авен. Ранее сообщалось, что Латвия продолжает настаивать на сохранении Петра Авена в списке санкций, даже несмотря на то что Европейский суд признал меры против него необоснованными, а сам Авен выполнил все условия: распродал активы в России и переехал жить в Латвию. Сам Петр Авен выступил с жесткими обвинениями в адрес министра иностранных дел Латвии Байбы Браже, утверждая, что она его оклеветала, обвинив в коррупционных связях с высшим политическим руководством России и в отмывании денег.