Допустит ли Латвия новое исключение людей из ближайшего окружения Путина из санкционного списка?
В Европейском союзе вновь разгорелись дебаты о санкциях против влиятельных россиян, многие из которых поддерживают политику Владимира Путина и войну в Украине. Решение должно быть принято в ближайшее время.
Как сообщает портал Радио Свободная Европа, Венгрия и Словакия настаивают на исключении шести человек из санкционного списка, причем большинство из них по-прежнему имеет прочные связи с Кремлем.
В центре внимания снова оказалась Латвия и ее гражданин Петр Авен. Ранее сообщалось, что Латвия продолжает настаивать на сохранении Петра Авена в списке санкций, даже несмотря на то что Европейский суд признал меры против него необоснованными, а сам Авен выполнил все условия: распродал активы в России и переехал жить в Латвию. Сам Петр Авен выступил с жесткими обвинениями в адрес министра иностранных дел Латвии Байбы Браже, утверждая, что она его оклеветала, обвинив в коррупционных связях с высшим политическим руководством России и в отмывании денег.
Санкции, которые после 18 пакетов ограничительных мер ЕС уже затрагивают более 2600 физических и юридических лиц, должны единогласно продлеваться каждые шесть месяцев — обычно в середине марта и в середине сентября, сообщает Радио Свободная Европа.
В список входят такие фигуры, как президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров, а также несколько олигархов и бизнесменов, обвиняемых в финансировании или извлечении выгоды из военных действий России.
Венгрия — а в последнее время и Словакия — давят на Брюссель, чтобы добиться исключения наиболее известных персон. Обе страны Центральной Европы поддерживают тесные политические связи с Кремлём и утверждают, что санкции ЕС наносят больший ущерб европейской экономике, чем российской.
В марте российский бизнесмен Вячеслав Моше Кантор, министр спорта России Михаил Дегтярев и Гульбахор Исмаилова, сестра миллиардера Алишера Усманова, были исключены из санкционного списка после недель напряжённых дипломатических переговоров между европейскими чиновниками.
По словам нескольких дипломатов ЕС, пожелавших остаться анонимными, Словакия в этот раз хочет снять санкции с Алишера Усманова и бизнесмена Михаила Фридмана. А Венгрия настаивает на исключении из санкционных списков Дмитрия Мазепина, Мусы Бажаева, Альберта Авдоляна и гражданина Латвии Петра Авена.
Остается вопрос, будет ли и на этот раз Латвия настаивать на оставлении Авена в списке? С учетом приближающегося дедлайна по продлению санкций (15 сентября) предполагается, что на следующей неделе будет найден какой-то компромисс.