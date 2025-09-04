Пассажирам Vivi разъяснили: кондуктор не имеет права штрафовать за невалидированный билет

Он отметил, что роль кондукторов изменилась: их обязанность - продавать билеты, если они не приобретены заранее или пассажир сел на станции, где нет кассы, помогать пассажирам с ограниченными возможностями зарегистрировать билет, а также регистрировать билеты в случаях, когда в поезде нет валидатора или он не работает. Кондукторы также должны помогать пассажирам в чрезвычайных ситуациях и следить за порядком в поезде. У них нет права требовать штраф за купленный, но незарегистрированный билет. Это же касается и контролеров, которые выборочно проверяют около 35% поездов. На вопрос, планируется ли сокращение числа кондукторов, Дубкевич ответил отрицательно. Он подчеркнул, что регистрация билетов необходима для статистики, анализа данных и планирования.