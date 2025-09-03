Егор Крид ответил Екатерине Мизулиной, которая пожаловалась силовикам на концерт исполнителя из-за слишком откровенных танцев на сцене
Певец Егор Крид ответил главе "Лиги безопасного интернета" Екатерине Мизулиной, которая пожаловалась в Следственный комитет и Генпрокуратуру на концерт исполнителя из-за слишком откровенных танцев на сцене.
«Я не считаю, что красиво поставленный танцевальный номер на концерте, в “откровенном костюме” (шорты и топ), исполненный красивой девушкой, и поцелуй с ней — это “развратные действия в отношении несовершеннолетних” или это как-то может пошатнуть “семейные ценности нашей страны”», — написал Крид в своем телеграм-канале.
Исполнитель отметил, что поцелуи «есть, были и будут неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой». В частности, они присутствуют в мультфильмах, кино и сказках, добавил певец.
«Зато я считаю, что разрушать семью в ГОД СЕМЬИ и потом бегать по школам пиарить эту историю, отвратительно наигранно сосаться на глазах у восьмилетних ребят — это не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей — у этих детей навсегда разрушена психика из-за какой-то женщины», — заявил Крид.
«Можно еще много чего сказать про этого “безгрешного ангела”, которая возомнила себя правосудием, и сама решила, что у нее есть право оскорблять и унижать людей, но и так дохера чести»,
— добавил исполнитель.
Он не назвал имени женщины, о которой говорил, но, исходя из контекста, речь идет о главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной.
Конфликт между Кридом и общественницей начался из-за концерта исполнителя, который прошел 30 августа в московских «Лужниках». В одном из номеров девушка танцевала на шесте, в другом — на коленях у артиста. Мизулина назвала концерт «голой вечеринкой». При этом, по ее словам, на билетах было указано возрастное ограничение 12+.
«Три с половиной года идет СВО. Каждый день гибнут люди. Наши ребята на фронте точно за это воюют?» — написала Мизулина. Она добавила, что «Лига безопасного интернета» обратится в СК и Генеральную прокуратуру «в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних». Проверкой концерта уже занялось МВД, узнал телеграм-канал БЕГ 24.
Это не первый конфликт Егора Крида и Екатерины Мизулиной. В ноябре 2023 года исполнитель обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Поводом стало то, что общественница назвала певца «главным скамером страны». [скамеры, от английского scam (мошенник, жулик) - мошенники, собирающие на сайтах знакомств и соцсетях контактные данные людей, обычно одиноких женщин, с целью последующего обмана и развода на деньги]. Суд в удовлетворении иска отказал, сославшись на то, что слово «скамер» «не имеет общеупотребительных аналогов в русском языке и не входит в словари русского языка».