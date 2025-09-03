Егор Крид ответил Екатерине Мизулиной, которая пожаловалась силовикам на концерт исполнителя из-за слишком откровенных танцев на сцене

Это не первый конфликт Егора Крида и Екатерины Мизулиной. В ноябре 2023 года исполнитель обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Поводом стало то, что общественница назвала певца «главным скамером страны». [скамеры, от английского scam (мошенник, жулик) - мошенники, собирающие на сайтах знакомств и соцсетях контактные данные людей, обычно одиноких женщин, с целью последующего обмана и развода на деньги]. Суд в удовлетворении иска отказал, сославшись на то, что слово «скамер» «не имеет общеупотребительных аналогов в русском языке и не входит в словари русского языка».