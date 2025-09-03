Кто может получить льготы по налогу на недвижимость? Заявки принимают до 1 октября

Здания, признанные исторической застройкой, формирующей культурно-историческую ценность городской среды, если они сохраняются в соответствии с требованиями нормативных актов.

Заявка подается в электронном виде в Департамент городского развития (форма № DA-120: www.rdpad.lv/veidlapas).

Если условия не изменились, то повторно подавать заявку в следующем налоговом периоде не нужно — льгота предоставляется на 2 года.

Здания, находящиеся на территориях памятников градостроительства государственного или регионального значения либо в зонах охраны застройки, а также здания, включенные в список охраняемых культурных памятников или признанные культурно-исторически ценными вне этих территорий, если проведена полная реставрация фасадов, реконструкция или перестройка.

Заявка подается в электронном виде в Департамент городского развития (форма № DA-121: www.rdpad.lv/veidlapas).

Подать заявку необходимо не позднее чем через три года после завершения строительных работ. При неизменности условий повторно подавать заявку в последующие налоговые годы не требуется — льгота действует 5 лет.

Земельные участки в особо охраняемых природных территориях, если они содержатся в соответствии с нормативными требованиями и доступны для общества.

Заявка подается в Управление по окружающей среде Департамента жилья и окружающей среды (приложение № 5: www.mvd.riga.lv/pakalpojumi).