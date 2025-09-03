Кто может получить льготы по налогу на недвижимость? Заявки принимают до 1 октября
Кто может получить льготы по налогу на недвижимость? Заявки принимают до 1 октября

В 2026 году в Риге льготы по налогу на недвижимость (NĪN) смогут получить определенные категории налогоплательщиков, которым необходимо подать заявки до 1 октября.

Подать заявку на льготы можно в следующих случаях:

  • Здания, признанные исторической застройкой, формирующей культурно-историческую ценность городской среды, если они сохраняются в соответствии с требованиями нормативных актов.
    Заявка подается в электронном виде в Департамент городского развития (форма № DA-120: www.rdpad.lv/veidlapas).
    Если условия не изменились, то повторно подавать заявку в следующем налоговом периоде не нужно — льгота предоставляется на 2 года.

  • Здания, находящиеся на территориях памятников градостроительства государственного или регионального значения либо в зонах охраны застройки, а также здания, включенные в список охраняемых культурных памятников или признанные культурно-исторически ценными вне этих территорий, если проведена полная реставрация фасадов, реконструкция или перестройка.
    Заявка подается в электронном виде в Департамент городского развития (форма № DA-121: www.rdpad.lv/veidlapas).
    Подать заявку необходимо не позднее чем через три года после завершения строительных работ. При неизменности условий повторно подавать заявку в последующие налоговые годы не требуется — льгота действует 5 лет.

  • Земельные участки в особо охраняемых природных территориях, если они содержатся в соответствии с нормативными требованиями и доступны для общества.
    Заявка подается в Управление по окружающей среде Департамента жилья и окружающей среды (приложение № 5: www.mvd.riga.lv/pakalpojumi).

  • Земельные участки в исторически загрязненных территориях, где проведена санация.
    Заявка подается в Департамент жилья и окружающей среды (приложение № 6: www.mvd.riga.lv/pakalpojumi).
    Льготы предоставляются на 10 лет после завершения санации.

Финансовый департамент автоматически применит льготы на 2026 год на основании данных Единой информационной системы Рижской думы. Уведомления о налоге будут разосланы до 16 февраля 2026 года.

Финансовый департамент напоминает, что для получения льгот налогоплательщик должен соответствовать всем установленным критериям:

  • должна быть зарегистрирована официальная электронная почта или дано согласие на переписку с Финансовым департаментом по e-mail;
  • не должно быть задолженности по NĪN превышающей размер предоставляемой льготы.

Порядок предоставления льгот регулируется соответствующими правилами Рижской думы № 109 «О порядке предоставления льгот по налогу на недвижимость в Риге».

