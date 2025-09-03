В Великобритании арестовали сценариста, который посмеялся над транс-активистами в интернете
Грэм Лайнхэн, известный соавтор комедийного сериала "Отец Тед", был арестован в аэропорту Хитроу по подозрению в подстрекательстве к насилию из-за его трансфобных постов в соцсетях.
Грэм Лайнхэн, ирландский сценарист и соавтор популярного комедийного сериала 1990-х BBC "Отец Тед", был арестован в аэропорту Хитроу в понедельник, 1 сентября 2025 года, после прибытия рейсом из Аризоны. Арест связан с расследованием полиции по трем его постам в соцсети X (бывший Twitter) в апреле 2025 года, которые, по мнению властей, подстрекали к насилию.
57-летний Лайнхэн позже рассказал о задержании на своей странице в Substack. По его словам, по прибытии его встретили пять вооруженных офицеров и задержали. После помещения в камеру и допроса о постах, где он критиковал «трансгендерного мужчину» в женском пространстве, полиция обеспокоилась его здоровьем. Лайнхан сообщил, что у него было давление «свыше 200 — угроза инсульта», и его перевели в больницу для наблюдения. Полиция охарактеризовала состояние как «не угрожающее жизни и не меняющее ее». Позже он был освобождён под залог до дальнейшего расследования.
Лайнхэн также опубликовал скриншоты постов, компрометирующих его. В первом посте он назвал присутствие трансгендерных женщин в местах, предназначенных только для женщин, «насильственным и оскорбительным актом». «Имеет смысл вызвать полицию, а если ничего не поможет, дать ему по яйцам», — добавил писатель в своем посте. Во время допроса он пояснил полиции, что в этой записи он посредством шутки указал на серьезную проблему, которая касается большой разницы между женщиной и мужчиной и никоим образом не является призывом к насилию.
Арест вызвал широкий общественный и политический резонанс по вопросам свободы слова, приоритетов полиции и баланса между правами личности и правопорядком. Министр здравоохранения Уэс Стритинг в интервью Sky News подчеркнул, что решения полиции независимы от политиков, но правительство предпочитает «полицию на улицах, а не в соцсетях». Он добавил, что если баланс законов нарушен, это дело парламента.
Оппозиционные политики и общественные деятели раскритиковали арест. Теневой министр юстиции Роберт Дженрик назвал его «абсурдным и пустой тратой времени полиции». Лидер Reform UK Найджел Фарадж заявил о намерении поднять дело на слушаниях в Вашингтоне по свободе слова в Великобритании. Писательница Дж. К. Роулинг, известная своими резкими взглядами на права женщин и трансгендерные вопросы, осудила арест в X, назвав его «совершенно отвратительным тоталитаризмом».