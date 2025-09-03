В Великобритании арестовали сценариста, который посмеялся над транс-активистами в интернете

57-летний Лайнхэн позже рассказал о задержании на своей странице в Substack. По его словам, по прибытии его встретили пять вооруженных офицеров и задержали. После помещения в камеру и допроса о постах, где он критиковал «трансгендерного мужчину» в женском пространстве, полиция обеспокоилась его здоровьем. Лайнхан сообщил, что у него было давление «свыше 200 — угроза инсульта», и его перевели в больницу для наблюдения. Полиция охарактеризовала состояние как «не угрожающее жизни и не меняющее ее». Позже он был освобождён под залог до дальнейшего расследования.