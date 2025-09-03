Министр обороны поручил Национальным вооруженным силам повысить готовность
Вчера, 2 сентября, министр обороны Андрис Спрудс поручил Национальным вооружённым силам повысить готовность для усиленного наблюдения за воздушным пространством, информационным пространством и киберсферой, а также провести оповещение всех земессаргов.
«Во время всесторонних учений национальной обороны Namejs 2025, когда Национальные вооружённые силы вместе с союзниками и гражданскими структурами отрабатывают ряд задач, и в период, когда у границ нашего государства проходят учения стран-агрессоров, я поручил уделить повышенное внимание воздушному пространству, информационной и киберсреде, чтобы не допустить каких-либо провокаций, а также поддерживать готовность нашего персонала реагировать в любой момент», — подчеркнул министр обороны Андрис Спрудс.
Министр также поручил Национальным вооружённым силам провести оповещение всех земессаргов, чтобы уточнить их готовность прибыть в подразделения и выполнять боевые задачи.
Для внедрения в Латвии системы акустического наблюдения за воздушным пространством министр поручил провести её тестирование в восточном регионе страны. Одновременно Минобороны информирует, что за последний год внесены изменения в нормативные акты, которые в сотрудничестве с Latvijas gaisa satiksme позволяют оперативно закрывать воздушное пространство в угрожающих районах. Также внесены поправки, усиливающие контроль полётов в восточной части воздушного пространства Латвии. В восточной приграничной зоне в постоянном дежурстве находятся подразделения ПВО Национальных вооружённых сил, задачей которых при необходимости является уничтожение воздушных аппаратов, нарушивших границы воздушного пространства.
Министр поручил Национальным вооружённым силам совместно с Минобороны и другими учреждениями организовать круглосуточное наблюдение за информационным пространством Латвии и противодействовать дезинформации, особенно в период, когда проходят учения стран-агрессоров «Запад-2025».
Одновременно оборонное ведомство призывает общество критически оценивать доступную публичную информацию и не распространять сомнительный контент из непроверенных источников, тем самым укрепляя общую устойчивость. Ожидается, что во время учений «Запад-2025» Россия будет распространять различные виды дезинформации о предстоящих событиях, публикуя преувеличенную и вводящую в заблуждение информацию с целью нагнетания тревоги и напряжённости в обществах стран НАТО. Министерство обороны и Национальные вооружённые силы продолжат информировать общественность, публикуя сведения на сайтах www.mod.gov.lv, www.mil.lv, на портале оборонной сферы www.sargs.lv, а также в аккаунтах Минобороны и Латвийской армии в социальных сетях.
Как уже сообщалось, с 2 сентября по 8 октября по всей Латвии проходят организованные Национальными вооружёнными силами всесторонние учения государственной обороны Namejs 2025, в которых участвуют военнослужащие и земессарги всех подразделений НВС, в том числе солдаты службы национальной обороны, резервисты и военнослужащие союзных армий.