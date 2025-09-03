Министр обороны поручил Национальным вооруженным силам повысить готовность

Одновременно оборонное ведомство призывает общество критически оценивать доступную публичную информацию и не распространять сомнительный контент из непроверенных источников, тем самым укрепляя общую устойчивость. Ожидается, что во время учений «Запад-2025» Россия будет распространять различные виды дезинформации о предстоящих событиях, публикуя преувеличенную и вводящую в заблуждение информацию с целью нагнетания тревоги и напряжённости в обществах стран НАТО. Министерство обороны и Национальные вооружённые силы продолжат информировать общественность, публикуя сведения на сайтах www.mod.gov.lv, www.mil.lv, на портале оборонной сферы www.sargs.lv, а также в аккаунтах Минобороны и Латвийской армии в социальных сетях.