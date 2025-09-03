Проверка на целесообразность: как самоуправления тратят миллионы на льготы, которые не работают
В ходе проведенной в шести самоуправлениях ревизии Государственный контроль пришел к выводу, что предоставляемые самоуправлениями льготы, такие как пособия, компенсации, скидки и софинансирование, очень разные и обходятся самоуправлениям дорого, сообщила руководитель отдела коммуникации учреждения Гунта Кревица.
Льготы часто недостаточно обоснованы, не достигают намеченных целей или несоразмерны расходам на администрирование, а также не всегда понятно, действительно ли конкретная льгота необходима, считает Госконтроль.
Обязательной для самоуправлений Единой информационной системой льгот (ЕИСЛ), которую Министерство умного управления и регионального развития (МУУРР) предложило в качестве решения для администрирования льгот и информирования населения, сейчас невозможно полноценно пользоваться, считает Госконтроль. Для ее внедрения нужны технические решения, требующие от самоуправлений финансовых вложений, которых у них сейчас нет. Система также не приспособлена к разнообразию льгот и различной практике администрирования.
Госконтроль сообщает, что в самоуправлениях, в которых проводилась ревизия, зафиксировано 39 уникальных льгот, которые обходятся этим самоуправлениям в 66,2 млн евро, что в среднем составляет 5% бюджетов самоуправлений.
При определении расходов на администрирование льгот допущены недочеты и не ясны ожидаемые результаты, подчеркивает Госконтроль. На создание ЕИСЛ израсходовано 2,7 млн евро и еще 2,9 млн евро будет вложено из средств механизма оздоровления и устойчивости (МОУ). На содержание ЕИСЛ из госбюджета ежегодно потребуется не менее 460 000 евро.
В свою очередь, из-за отсутствия технических решений и финансирования самоуправления эту систему не используют и существуют существенные риски для дальнейшего развития ЕИСЛ и законного и целесообразного использования 2,9 млн евро из средств МОУ. "Некоторые предоставленные льготы могут служить важным инструментом достижения важных для самоуправлений целей. Однако важно, чтобы самоуправления действовали ответственно: четко определяя цель льготы; оценивая, не превышают ли расходы на администрирование выгоды и не создают ли бюрократическую нагрузку для получателей; периодически проверяя, принесла ли конкретная поддержка запланированную выгоду обществу и соответствует ли планам развития самоуправления", - отметил член совета Госконтроля Оскар Эрдманис.
В ходе ревизии констатировано, что в самоуправлениях часто не определена цель, которой необходимо добиться с помощью конкретной льготы, и почему размер льготы именно такой. При этом в самоуправлениях не хватает предпосылок для ответственного планирования льгот: финансирование часто устанавливается лишь на основании результатов предыдущего года, а не фактически необходимого объема средств для предоставления льгот на текущий год и изменений в целевых группах населения, пояснил Эрдманис.
Ревизия проводилась в шести самоуправлениях - Тукумском, Олайнском, Ропажском, Баускском краях, а также в Резекне и Юрмале.
Всего в этих муниципалитетах зафиксировано 39 уникальных видов льгот. Например, льгота по оплате проезда, оплате питания, пособие по уходу за новорожденным, к знаменательному юбилею, государственным праздникам, скидки по различным пошлинам, плате за использование спортивной инфраструктуры, за церемонию бракосочетания.
В ходе ревизии установлено, что в 2022-2024 годах эти самоуправления потратили на 149 льгот в общей сложности 66,2 млн евро, что составляет в среднем 5% от ежегодного бюджета.
Однако только по 13 из них (9%) определены достигнутые результаты, такие как рост числа задекларированных жителей, доли числа обучающихся, сокращение выбросов, пояснили в Госконтроле.
Чтобы обеспечить прозрачное расходование средств, при предоставлении льгот самоуправления должны установить не только экономическое обоснование их размера, но и оценить расходы на администрирование. Однако в ходе ревизии констатировано, что в 124 (83%) случаев неясно, почему установлен именно такой размер льгот, поэтому самоуправления не могут своевременно пересмотреть его в соответствии с экономической ситуацией.
В результате ревизии Госконтроля даны две рекомендации. При выделении льгот самоуправления должны найти обоснование для их предоставления конкретной целевой группе населения, чтобы расходование финансовых средств было целенаправленным, с четким и понятным влиянием на цели самоуправления, а также идентифицировать льготы, предоставление которых возможно стандартизировать и администрировать в ЕИСЛ.
В сотрудничестве с самоуправлениями МУУРР разработает долгосрочный план развития ЕИСЛ, установив конкретные сроки на совершенствование системы.
В МУУРР отметили, что главным препятствием для использования ЕИСЛ является не стоимость подключения платформы ЕИСЛ, а недоступность данных в структурированной цифровой форме в администрирующих льготу организациях. Во многих самоуправлениях отсутствуют системы учета льгот или же существующие в самоуправлениях решения не подходят для качественной и быстрой передачи данных структурированным способом. Для решения этой проблемы в рамках проекта Фонда оздоровления "Совершенствование и поддержка внедрению услуги по управлению льготами" разрабатываются общие решения для муниципалитетов, что обеспечит возможность эффективного управления льготами и передачи необходимых данных в ЕИСЛ.
Дополнительно предусмотрено, что единое управление льготами будет введено не только на уровне самоуправлений, но и в отраслевом разрезе в национальном масштабе, например, в общественном транспорте, здравоохранении, социальной защите, образовании.
"До сих пор возможностями платформы воспользовалось ограниченное число самоуправлений, но ревизия Госконтроля способствовала повышению интереса самоуправлений к возможности эффективного и современного администрирования льгот, цифровизации процессов, в том числе, использования ЕИСЛ, а также отклика на участие в вышеупомянутом проекте, что поспособствует интеграции муниципальных информационных систем в ЕИСЛ", - отметили в МУУРР.
В ведомстве также отметили, что платформа ЕИСЛ полностью разработана и внедрена еще с конца 2023 года. Например, Рижское самоуправление использует систему ЕИСЛ для применения льготы "Услуга питания для групп малозащищенных жителей", и с начала использования ЕИСЛ с помощью системы было учтено около миллиона порций еды, выданных целевой группе получателей льготы.
МУУРР также подчеркивает, что цифровые решения позволяют добиться значительной экономии затрат. Например, введенное в Елгавском самоуправлении локальное решение системы расчетов позволило добиться экономии примерно 20% затрат на дотации по льготам на услуги питания в городских образовательных учреждениях, а на дотации по льготам на транспорт для разных категорий населения - примерно 30%. Эти сбережения возникли благодаря тому, что в столовых учебных заведений и общественном транспорте сделки, к которым применяются льготы, учитываются наглядно, централизованно и в цифровом формате.
По мнению МУУРР, внедрение рекомендаций Госконтроля позволит достигнуть положительных изменений в управлении льготами в самоуправлениях.