Проверка на целесообразность: как самоуправления тратят миллионы на льготы, которые не работают

В ходе ревизии констатировано, что в самоуправлениях часто не определена цель, которой необходимо добиться с помощью конкретной льготы, и почему размер льготы именно такой. При этом в самоуправлениях не хватает предпосылок для ответственного планирования льгот: финансирование часто устанавливается лишь на основании результатов предыдущего года, а не фактически необходимого объема средств для предоставления льгот на текущий год и изменений в целевых группах населения, пояснил Эрдманис.