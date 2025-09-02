ZZS призывает премьера серьезнее заняться пересмотром государственных расходов

В отчёте говорится, что в результате сокращения расходов на 2026 год удалось найти дополнительно 171,065 млн евро, которые в первую очередь направляются на улучшение фискального пространства. В то же время за три года — с 2026 по 2028 год — расходы публичного сектора в целом будут сокращены на 479 млн евро.