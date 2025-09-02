ZZS призывает премьера серьезнее заняться пересмотром государственных расходов
Союз зеленых и крестьян (ZZS) призывает премьер-министра Эвику Силиню серьёзнее заняться пересмотром государственных расходов и повышением эффективности государственного управления.
После неформальных переговоров партий, формирующих правительство, в начале этой недели, правление ZZS сегодня утвердило свои приоритеты для госбюджета 2026 года. Партия подчёркивает необходимость сокращения государственных трат и бюрократии, одновременно обеспечивая дополнительные средства для важных потребностей общества.
ZZS напоминает, что уже ранее информировала партнёров по коалиции о своих бюджетных приоритетах, среди которых — увеличение поддержки семьям с детьми, введение базовой пенсии для пожилых людей, снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на основные продукты питания, для сферы общественного питания и медикаментов, а также поддержка сельского хозяйства.
Председатель правления ZZS, министр земледелия Арманд Краузе отметил, что предыдущие дискуссии о бюджете на следующий год были сложными, однако выразил надежду, что они не зайдут в тупик. Он подчеркнул, что растущая стоимость жизни требует решительных шагов по поддержке жителей, при этом не забывая об укреплении внутренней безопасности и местного производства.
ZZS призывает премьера продолжить работу над оптимизацией государственного управления, что позволило бы сократить расходы и освободить ресурсы для других целей.
Как уже сообщалось, правительство, заслушав информационный отчёт Министерства финансов «О базе государственного основного бюджета и государственного специального бюджета и результатах пересмотра расходов на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы», поддержало сокращение расходов в размере 171 млн евро в бюджете 2026 года.
В отчёте говорится, что в результате сокращения расходов на 2026 год удалось найти дополнительно 171,065 млн евро, которые в первую очередь направляются на улучшение фискального пространства. В то же время за три года — с 2026 по 2028 год — расходы публичного сектора в целом будут сокращены на 479 млн евро.
В отчете Минфина также говорится, что первоначально при неизменной политике фискальное пространство на 2026 год оценивалось в 39,7 млн евро. Однако после того, как отраслевые министерства совместно определили и согласовали сокращение расходов на 171 млн евро, фискальное пространство на 2026 год увеличилось и достигло 210 млн евро. О том, как будут использованы дополнительные средства, решит правительство в ходе дальнейшего рассмотрения бюджета, указало Министерство финансов.
Ранее Эвика Силиня заявила, что дополнительные средства следующего бюджета, то есть положительное фискальное пространство в размере 210 млн евро, должны быть использованы для ранее определённых приоритетов — безопасности, демографии, здравоохранения.
Глава правительства отметила, что список приоритетов не изменился: Латвии необходимо двигаться к увеличению расходов на оборону до 5% от ВВП, а также сохранить в будущих бюджетах поддержку Украине в объёме 0,25% от ВВП.
Кроме того, Силиня подчеркнула, что актуальным приоритетом остаётся поддержка семей с детьми и здоровье матерей, а также обеспечение качественного образования, особенно в малых школах.