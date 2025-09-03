1,8 млн евро потрачены, а голоса на выборах в Сейм снова могут подсчитывать вручную

Депутат, бывший министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня в этой связи отметила, что ей не кажется правильным, что за организацию избирательного процесса отвечают несколько учреждений. "Ответственным должен быть один орган - Центральная избирательная комиссия или Государственное агентство цифрового развития, которое отвечает за системы", - сказала Берзиня. Звиедрис ответил, что ЦИК может взять на себя ответственность полностью, однако речь идет о ИТ-ресурсе, которого сейчас в распоряжении ЦИК нет. Буров выразил мнение, что такое разделение ответственности уже привело к проблемам, так как нет одного ответственного учреждения. По его мнению, этот вопрос следует обсудить.