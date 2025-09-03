"В Англии я работаю по 12 часов на фабрике, но чувствую себя так свободно, как никогда в Латвии!" - в соцсетях спорят о жизни за границей
Жаркие дискуссии в социальных сетях вызвало признание одной латвийки — она рассказала, что в 45 лет начала работать в Англии, где "чувствует себя так свободно, как никогда". Правда, работать приходится больше 12 часов в день, и работа вовсе не из легких.
«Я прожила в Латвии 45 лет, пока не решила уехать поработать в Англию. Не могу описать то чувство свободы, которое там испытываю. Работаем больше 12 часов в день на “линии” фабрики индейки, но кажется, будто я отдохнула. И на улице чувствую себя свободно и не стесняюсь — не переживаю, если кто-то на меня смотрит и улыбается. Все можно найти, даже не зная языка. А когда возвращаюсь обратно — ощущение, будто прикована цепями», — призналась женщина в Facebook.
Ее мысли вызвали бурные обсуждения среди жителей, которые восприняли слова латвийки очень противоречиво.
«Я тоже живу за границей — в Германии, и чувствую себя лучше. Здесь мой дом, но сердце всегда останется в Латвии», — поделилась Алина, добавив, что в Германии жизнь идет быстрее. Другая жительница отметила, что часто бывает в Англии и ей нравится, что там люди чаще улыбаются, кассирша в магазине делает комплименты маникюру, а люди извиняются, если наступили на ногу. «Я тоже чувствую себя свободно в Латвии, но здесь люди просто более закрытые», — пояснила она. Еще одна призналась, что «является гражданкой мира, а находясь в Латвии, тоскует по загранице».
Однако другие были более резки в суждениях. «Да, вот это настоящая жизнь — работать в чужой стране на фабрике индейки, не понимая ни слова. Когда угробишь здоровье тяжелым физическим трудом, не возвращайся в Латвию нагружать нашу систему здравоохранения», — резко заявила Стелла. Еще один мужчина вспомнил полгода, проведенные в Англии, как кошмар. «Местные там никогда до конца не принимают приезжих. А латыши, которые там живут, в основном обсуждают деньги — кто сколько заработал на фабрике. На меня это время подействовало депрессивно», — поделился он.
Иева уверена: «Главная проблема может быть в том, что женщина не реализовала себя на родине». «Если бы у вас было свое дело, которым можно гордиться, вы бы ходили по своей деревне с поднятой головой. А сейчас противопоставляете себя знакомым, которые добились большего. Поэтому анонимность в Англии дает вам комфорт», — пояснила она.
Еще одна участница дискуссии отметила, что сегодня люди могут переехать в любую страну, которая ближе сердцу. «Я, несмотря на плохую погоду, наслаждаюсь средой Латвии и чувствую, что родилась в правильной стране и семье. Но верю, что у кого-то могут быть другие ощущения, и сегодня у людей есть все возможности переехать в любую страну, которая кажется ближе, если есть потребность», — резюмировала она.
