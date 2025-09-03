"В Англии я работаю по 12 часов на фабрике, но чувствую себя так свободно, как никогда в Латвии!" - в соцсетях спорят о жизни за границей

«Я тоже живу за границей — в Германии, и чувствую себя лучше. Здесь мой дом, но сердце всегда останется в Латвии», — поделилась Алина, добавив, что в Германии жизнь идет быстрее. Другая жительница отметила, что часто бывает в Англии и ей нравится, что там люди чаще улыбаются, кассирша в магазине делает комплименты маникюру, а люди извиняются, если наступили на ногу. «Я тоже чувствую себя свободно в Латвии, но здесь люди просто более закрытые», — пояснила она. Еще одна призналась, что «является гражданкой мира, а находясь в Латвии, тоскует по загранице».