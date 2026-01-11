Жителей трех стран бывшего СССР будут пускать в США только под огромный залог
США расширили список стран, граждане которых при подаче на визу должны вносить залог от 5 до 15 тыс. долларов.
Государственный департамент США опубликовал список из 38 стран, граждане которых при получении виз категории B1/B2 должны будут внести залог в размере 5, 10 или 15 тыс. долларов. Сумма определяется индивидуально на собеседовании.
В перечень попали три страны Центральной Азии - Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан. С 1 января требования действуют для граждан Туркменистана, а 21 января вступят в силу для населения Кыргызстана и Таджикистана.
Также в список стран, подпадающих под новую меру, вошли Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Бенин, Бурунди, Кабо-Верде, Кот-д’Ивуар, Куба, Джибути, Доминика, Фиджи, Габон, Непал, Нигерия, Сенегал, Того, Тонга, Тувалу, Уганда, Вануату, Венесуэла и Зимбабве.
Залог вносится через официальную платформу казначейства США только после того, как консульский сотрудник подтвердит право на получение визы. При этом внесение залога не гарантирует выдачу визы.
Все обладатели виз, предоставившие такой залог, обязаны въезжать и выезжать в/из США только через три пункта:
- Международный аэропорт Бостон Логан (BOS);
- Международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди (JFK);
- Международный аэропорт Вашингтон-Даллес (IAD).
Залог могут полностью вернуть, если визитер покинул США вовремя, не воспользовался визой или получил отказ во въезде.