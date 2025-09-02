Латвийцы бросили кошельки: смартфон стал главным способом оплаты - мы обогнали остальную Европу

По данным Luminor, популярность цифровых кошельков растёт: более трети клиентов банка уже добавили свои карты в e-wallet, а летом 2025 года число привязанных карт выросло на 21% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего этот способ используют для мелких покупок до 20 евро — в кафе, магазинах или общественном транспорте, где особенно важна скорость и простота оплаты.