Латвийцы бросили кошельки: смартфон стал главным способом оплаты - мы обогнали остальную Европу
В Латвии всё больше жителей предпочитает оплачивать покупки с помощью мобильного телефона, и этот способ уже популярнее, чем в среднем по Европе.
Согласно исследованию Европейского центрального банка, 8% всех платежей в торговых точках Латвии совершаются через мобильный телефон, тогда как в странах еврозоны этот показатель составляет лишь 6%. Это подтверждает, что цифровые платежи становятся привычной и востребованной формой расчётов, особенно среди молодёжи, отмечает финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича.
Безналичные платежи лидируют в Латвии
По сравнению с другими странами Европы, Латвия близка к числу лидеров по доле платежей с помощью гаджетов. В то же время в Нидерландах этот показатель достигает 19%, а в Финляндии и Ирландии — около 10%.
По данным Luminor, популярность цифровых кошельков растёт: более трети клиентов банка уже добавили свои карты в e-wallet, а летом 2025 года число привязанных карт выросло на 21% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего этот способ используют для мелких покупок до 20 евро — в кафе, магазинах или общественном транспорте, где особенно важна скорость и простота оплаты.
Хотя в Латвии мобильные платежи набирают популярность, карты остаются основным способом расчётов. Безналичные платежи в целом составляют около 89% всех транзакций — выше среднего показателя еврозоны (84%). Доля наличных — всего 11%, что является самым низким уровнем в регионе и говорит о переходе к цифровой экономике.
Перспективы
Рост мобильных платежей выглядит логичным на фоне развития технологий и спроса на удобные и безопасные бесконтактные решения. Во время пандемии популярность безналичных расчётов резко выросла, ускорив переход на мобильные платформы и бесконтактные карты. Эксперты прогнозируют дальнейший рост их доли: компании и торговые точки всё активнее внедряют цифровые сервисы, предлагая клиентам больше удобства и усиливая доверие.
Однако вместе с удобством растут и риски — увеличивается число попыток мошенничества. Злоумышленники всё чаще используют технологии для кражи платёжных данных. Поэтому важно выбирать надёжные решения, не передавать пароли и биометрические данные посторонним, тщательно проверять поступающие запросы и удостоверяться в их подлинности.