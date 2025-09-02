Польский миллионер, отнявший кепку у ребенка на теннисном матче, прокомментировал произошедшее
Польский миллионер Петр Щерек, ставший самым ненавидимым человеком в интернете, после того как во время Открытого чемпионата США по теннису он забрал у мальчика кепку теннисиста Камиля Майхшака, впервые высказался о случившемся.
В четверг, 28 августа, неприятный инцидент произошел на Открытом чемпионате США US Open после напряженного матча второго круга, в котором 76-я ракетка мира, польский теннисист Камиль Майхшак в пяти сетах одолел девятую ракетку ATP Карена Хачанова. После игры Майхшак подошел к болельщикам, чтобы дать автографы, и в какой-то момент решил подарить свою кепку мальчику, который ждал его на трибуне.
Однако после того как спортсмен протянул кепку ребенку, ее резко схватил польский миллионер и исполнительный директор дорожностроительной компании Drogbruk Петр Щерек. Ситуацию осложняет и то, что Drogbruk является спонсором теннисного клуба в Польше, за который выступает Майхшак.
После происшествия социальные сети миллионера, а также его профиль в LinkedIn наводнили тысячи негативных комментариев от фанатов тенниса со всего мира, осудивших некрасивый поступок Щерека. Тень пала и на возглавляемую им компанию Drogbruk. Видео в сети X собрало более 19 миллионов просмотров.
После нескольких дней молчания Щерек наконец прокомментировал свое поведение. В заявлении он отметил, что «был уверен, что теннисная звезда протянула кепку именно ему». «Я понимаю, что сделал что-то, что выглядело как умышленный отъем сувенира у ребенка, – признал миллионер. – У меня не было такого плана, но это не меняет факта, что я обидел мальчика и разочаровал фанатов тенниса».
«Я хочу однозначно извиниться перед мальчиком, его семьей, а также всеми болельщиками и самим игроком», – заявил 50-летний директор, добавив, что после скандала кепку ребенку вернул.
Тем временем 29-летний теннисист Майхшак в субботу в интервью газете New York Post сообщил, что «очевидно, на трибуне произошла какая-то путаница». «Я этого просто не заметил. Уверен, что мужчина действовал в горячке эмоций», – сказал спортсмен. Кроме того, теннисист позже встретился с мальчиком и подарил ему другие сувениры.
Kamil Majchrzak found Brock, the young boy who had his signed cap snatched off him in the crowd, and gave him another gift 🫶🇵🇱— TNT Sports (@tntsports) August 30, 2025
[Via Instagram- kamilmajchrzakk] pic.twitter.com/7gk8U2ktSw