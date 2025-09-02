Польский миллионер, отнявший кепку у ребенка на теннисном матче, прокомментировал произошедшее

После нескольких дней молчания Щерек наконец прокомментировал свое поведение. В заявлении он отметил, что «был уверен, что теннисная звезда протянула кепку именно ему». «Я понимаю, что сделал что-то, что выглядело как умышленный отъем сувенира у ребенка, – признал миллионер. – У меня не было такого плана, но это не меняет факта, что я обидел мальчика и разочаровал фанатов тенниса».