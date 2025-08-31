Скандал на US Open: мужчина отнял у ребенка подаренную теннисистом кепку - что сделал спортсмен
Польский теннисист Камиль Майхшак устроил настоящую сенсацию на Открытом чемпионате США, обыграв россиянина Карена Хачанова. Но наибольшее внимание привлек не сам матч, а последовавшие за ним события.
После матча фанаты пытались получить автографы и фото с новым открытием US Open. Один мальчик получил автограф на мяче и кепку Майхшака, но стоявший рядом мужчина забрал кепку и положил в свою сумку. На видео инцидента видно, как мальчик кричит: «Что вы делаете?», пытаясь вернуть кепку, но безуспешно.
A Polish millionaire CEO and businessman was exposed after grabbing a tennis star's hat that was being given to a child— FearBuck (@FearedBuck) August 30, 2025
Видео быстро стало вирусным, вызвав критику мужчины. Позже выяснилось, что мужчина был теннисным чиновником из польского города Калиш. В соцсетях писали: «Воровство у ребенка — отвратительно» и «Это не мужчина, а трус и мошенник, крадущий у ребенка».
К счастью, сам Камиль Майхшак тоже увидел видео и в Instagram написал: «После матча не заметил, что кепка не досталась мальчику. Благодаря @asicstennis у меня много кепок. Помогите найти ребенка с моего матча. Если это вы или ваши родители, напишите мне». Позже он добавил: «Впечатлен силой интернета. Мы нашли его! Всё хорошо».
Kamil Majchrzak found Brock, the young boy who had his signed cap snatched off him in the crowd, and gave him another gift 🫶🇵🇱— TNT Sports (@tntsports) August 30, 2025
[Via Instagram- kamilmajchrzakk]