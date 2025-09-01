В EDS - только через безопасную аутентификацию: что ждет пользователей с 1 января 2026 года
С 1 января 2026 года подключение к Системе электронного декларирования (EDS) Службы государственных доходов (VID) будет возможно только с помощью одного из безопасных средств электронной идентификации. Это может быть Smart-ID (квалифицированная версия), электронная идентификационная карта (eID), безопасная электронная подпись (eParaksts или eParaksts mobile) либо определенная аутентификация через интернет-банк.
Имя пользователя и пароль, выданные VID, и дальше смогут использовать только иностранцы, не имеющие юридической связи с Латвией и возможности получить eID-карту иностранца, а также пользователи Электронной таможенной системы (EMDAS) — для подачи таможенных деклараций.
Остальным пользователям EDS, которые до сих пор входили с именем пользователя и паролем, рекомендуется заранее подготовиться к изменениям и перейти на один из упомянутых способов: Smart-ID, eID или eParaksts.
Что делать частным лицам (в том числе самозанятым)
Физическим лицам, которые используют имя пользователя и пароль, следует своевременно обеспечить себе один из безопасных способов аутентификации. Если это невозможно, можно заранее оформить доверенность на другое доверенное лицо (пользователя EDS), чтобы оно могло подавать и получать документы и информацию от вашего имени. Сделать это можно как через систему EDS, так и очно — в клиентских центрах VID или в объединённых центрах обслуживания гос- и самоуправлений по всей Латвии. Нотариальное заверение доверенности не требуется. Образец доверенности доступен на сайте VID в разделе «EDS» → «Заявления и доверенности».
Что делать бухгалтерам и финансовым консультантам
Бухгалтерам и другим поставщикам финансовых услуг необходимо убедиться, что они могут подключаться к EDS через квалифицированные средства идентификации, а также проверить, зарегистрировали ли их клиенты как пользователей своего профиля EDS и выдали ли им доверенности на подготовку и подачу документов, если это требуется.
Почему вводятся изменения
Эти меры связаны с государственной политикой в области безопасности информационных систем, которая предусматривает использование только квалифицированных средств аутентификации во всех системах повышенной безопасности. Поскольку VID предоставляет электронные услуги через систему EDS, служба обязана обеспечить необходимые меры защиты, предотвратить возможные противоправные действия и гарантировать соответствие процессу безопасной аутентификации пользователей.