В EDS - только через безопасную аутентификацию: что ждет пользователей с 1 января 2026 года

Физическим лицам, которые используют имя пользователя и пароль, следует своевременно обеспечить себе один из безопасных способов аутентификации. Если это невозможно, можно заранее оформить доверенность на другое доверенное лицо (пользователя EDS), чтобы оно могло подавать и получать документы и информацию от вашего имени. Сделать это можно как через систему EDS, так и очно — в клиентских центрах VID или в объединённых центрах обслуживания гос- и самоуправлений по всей Латвии. Нотариальное заверение доверенности не требуется. Образец доверенности доступен на сайте VID в разделе «EDS» → «Заявления и доверенности».