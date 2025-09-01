На каждого жителя Латвии государство уже "навесило" долг - 10 200 евро

В ближайшие годы обслуживание госдолга станет тяжелее: процентные платежи в этом году составят около полумиллиарда евро, в 2026 году — уже около 600 миллионов евро в год, а в 2028 году — 840 миллионов евро в год. На эти 840 миллионов, например, можно было бы построить как минимум 30 совершенно новых школ, поднять зарплаты всем медикам Латвии примерно на 50% за два года или профинансировать сотни новых дорог и их реконструкций.