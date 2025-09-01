На каждого жителя Латвии государство уже "навесило" долг - 10 200 евро
Каждый житель Латвии должен международным финансовым институтам примерно 10 200 евро, если разделить на всех общий государственный долг — почти 19 миллиардов евро. Это составляет 46,8% внутреннего валового продукта (ВВП), то есть примерно столько же, сколько весь прошлогодний бюджет — 19,1 миллиарда евро.
Год от года государственный долг Латвии растет. Эксперт Банка Латвии Мартиньш Битанc резко оценивает темпы заимствований, называя их «дорогой в никуда». Он подчеркивает, что процентные платежи (в 2024 году около полумиллиарда евро, а к 2029 году они могут достичь 850 миллионов) «съедают» средства, которые можно было бы направить на учителей, врачей или оборону. Хронический бюджетный дефицит и растущий долг не формируют экономического роста: «Финансовый буфер безопасности Латвии становится все меньше, дефицит “съедается”, а рост экономики остается слабым».
Государственные выплаты по кредитам — полмиллиарда евро
Глава Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука говорит: «Экономия важна, особенно в период, когда экономика не растет. Однако в долгосрочной перспективе только ускорение экономического роста может обеспечить стабильное увеличение бюджетных ресурсов». В то же время лидер партии «Прогрессивные» Андрис Шуваев подчеркивает, что государственный долг сам по себе не является проблемой — он может быть инструментом для роста экономики, если деньги инвестируются продуктивно, например, в оборону или здравоохранение.
Министр финансов Арвил Ашераденс («Новое Единство») подчеркивает, что долг необходимо сокращать путем: значительной оптимизации и сокращения публичных расходов, реструктуризации госуправления, возможного объединения министерств и налоговой реформы или частичного размещения акций крупных госпредприятий на бирже.
В ближайшие годы обслуживание госдолга станет тяжелее: процентные платежи в этом году составят около полумиллиарда евро, в 2026 году — уже около 600 миллионов евро в год, а в 2028 году — 840 миллионов евро в год. На эти 840 миллионов, например, можно было бы построить как минимум 30 совершенно новых школ, поднять зарплаты всем медикам Латвии примерно на 50% за два года или профинансировать сотни новых дорог и их реконструкций.
Латвия — в нижней части списка должников
По сравнению со средним уровнем государственного долга стран Евросоюза долг Латвии ниже среднего по ЕС (81%) и ниже среднего по зоне евро (87,4%). Среди 27 стран ЕС Латвия находится на 10-м месте снизу. Самый высокий госдолг по отношению к ВВП — у Греции (153,6%), Италии (135,3%), Франции (113%) и Бельгии (104,7%). Самый низкий — у Эстонии (23,6%), Болгарии (24,1%), Люксембурга (26,3%) и Швеции (33,5%). У наших южных соседей Литвы он пятый с конца — 38,2%.
В прошлом году Латвия, как и еще семь стран ЕС, увеличила государственный долг на 3,2% или на 1,2 миллиарда евро. В одной стране (Финляндии) долг остался без изменений, а в 18 странах он снизился.
Не более 60%
Подписанный в 1992 году Маастрихтский договор предусматривает, что государственный долг не должен превышать 60% от ВВП или должен иметь тенденцию к снижению (до 2028 года действует так называемая «исключительная оговорка», касающаяся расходов на государственную оборону). Латвия пока соблюдает этот критерий, но тенденция к росту вызывает тревогу. В 2007 году госдолг составлял всего 8,4% от ВВП, но во время кризиса 2010 года резко вырос — до 47,6%.
Латвия в основном занимает деньги:
- на международных финансовых рынках (выпуская облигации в евро со сроком 7–30 лет), основными инвесторами являются коммерческие банки, пенсионные фонды, страховые компании и зарубежные институциональные инвесторы;
- в международных финансовых институтах (например, Европейский инвестиционный банк, Банк развития Совета Европы; в кризисное время Латвия занимала также у Международного валютного фонда и Европейской комиссии);
- на внутреннем рынке (Государственное казначейство проводит аукционы по продаже долговых бумаг, которые покупают латвийские коммерческие банки и разные фонды).
Прогнозы показывают, что в этом году госдолг превысит «критический» рубеж в 50% и составит 50,3%, а в 2026 году — уже 51,6%.
За последние 20 лет, с момента вступления Латвии в ЕС, министр финансов лишь один раз принес в Сейм бюджет без дефицита. Только один раз была решимость не жить сверх своих средств! И, к слову, даже в тот единственный раз это не удалось — пришел кризисный год, и бюджетный год был завершен с дефицитом.
Так, за эти годы государство занимало и занимало, и долг вырос многократно: если на конец 2019 года общая сумма составляла 11 миллиардов евро, то сейчас уже 19 миллиардов. Особенно драматичная динамика видна в данных последних пяти лет. В ближайшие годы планируется занять еще восемь миллиардов, что повысит уровень долга до 56% от ВВП.
Министр финансов Арвил Ашераденс заявил, что налоги поднимать не планируется, но государственные расходы нужно пересматривать другими способами. При этом потребности обороны и безопасности должны считаться приоритетом. Поэтому увеличена зарплата людям, связанным с внутренней безопасностью, набирается больше солдат, создаются новые оборонные системы.