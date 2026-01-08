ВИДЕО: латвийские скелетонисты протестуют против участия России в соревнованиях - федерация недовольна

В преддверии зимних Олимпийских игр, которые уже менее чем через месяц пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо, усилилось возвращение российских спортсменов в международный соревновательный процесс. Этому способствовали рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх в статусе нейтральных спортсменов, а также разрешить им в юниорском и молодежном возрасте выступать под флагом своей страны. Кроме того, свою роль сыграл Спортивный арбитражный суд, который удовлетворил апелляции российских спортсменов в санном спорте и лыжных дисциплинах.