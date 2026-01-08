ВИДЕО: латвийские скелетонисты протестуют против участия России в соревнованиях - федерация недовольна
8 января перед соревнованиями Европейского кубка по скелетону в Инсбруке латвийские, украинские и шведские скелетонисты протестовали против участия спортсменов России, обратившись с этим протестом к Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).
«Сегодня мы на ледовой трассе Инсбрука, приехали на соревнования Европейского кубка, в которых будут участвовать и российские спортсмены. Мы вместе с украинскими спортсменами вышли протестовать против этого. Пока россияне убивают мирных жителей Украины, это совершенно недопустимо. Такова позиция сборной Латвии по скелетону и моя позиция как тренера», — сказал в видеообращении тренер сборной Латвии по скелетону Иво Штейнбергс. Латвийцы изменили свои планы и отправились на этап Европейского кубка, чтобы бороться за попадание на Олимпийские игры.
В опубликованном видео видно, что представители Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) недовольны протестом. Они выражали раздражение по поводу съемки происходящего, а также заявляли, что спорт не следует смешивать с политикой. За сам факт съемки прозвучали угрозы вызвать полицию. Штейнбергс планировал разместить на стекле своего автомобиля плакат с надписью «Россияне убивают мирных жителей Украины», чтобы он был виден во время соревнований. И по этому поводу также разгорелись горячие дискуссии.
Как сообщает портал LSM.lv, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) направила Латвийской федерации официальную жалобу о нарушении этического кодекса организации. Генеральный секретарь Латвийской федерации бобслея и скелетона Яника Юдейка воздержалась от более развернутых комментариев по этому вопросу.
В преддверии зимних Олимпийских игр, которые уже менее чем через месяц пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо, усилилось возвращение российских спортсменов в международный соревновательный процесс. Этому способствовали рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх в статусе нейтральных спортсменов, а также разрешить им в юниорском и молодежном возрасте выступать под флагом своей страны. Кроме того, свою роль сыграл Спортивный арбитражный суд, который удовлетворил апелляции российских спортсменов в санном спорте и лыжных дисциплинах.
В то же время внутри Международной федерации бобслея и скелетона еще в прошлом году на конгрессе было отклонено возвращение российских спортсменов к международным соревнованиям по бобслею и скелетону. Позднее Апелляционный трибунал IBSF постановил частично отменить запрет на участие российских спортсменов в мероприятиях IBSF, утвержденный конгрессом IBSF в 2022 году.
Трибунал решил, что это решение подлежит исполнению лишь в той части, в которой оно запрещает участие спортсменов, не соответствующих правилам МОК для индивидуальных нейтральных спортсменов на Олимпийских играх 2026 года. В то же время Апелляционный трибунал IBSF отклонил просьбу Федерации бобслея России немедленно разрешить участие ее спортсменов в любых соревнованиях IBSF.