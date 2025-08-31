Латвия вводит электронный фильтр для гостей.
Въезд в Латвию только с онлайн-регистрацией: что грозит нарушителям с 1 сентября
С 1 сентября 2025 года вступают в силу поправки к статье Закона об иммиграции. Согласно изменениям, граждане третьих стран, не имеющие выданной Латвией визы или вида на жительство, перед въездом в страну будут обязаны подать определенные сведения о себе и цели поездки в систему предотвращения угроз государственной безопасности eta.gov.lv.
Цель поправок — усилить безопасность государства и повысить эффективность охраны границы, чтобы, выявляя риски, предотвращать угрозы национальной безопасности в их различных проявлениях. Получение информации до въезда лиц в Латвию позволит государству лучше прогнозировать возможные угрозы и соответствующим образом реагировать.
Кто освобождён от регистрации:
- иностранцы — граждане стран ЕС, НАТО, ОЭСР, ЕЭЗ, Швейцарской Конфедерации или Федеративной Республики Бразилия, не имеющие визы или вида на жительство Латвии;
- другие граждане третьих стран, у которых уже есть виза или вид на жительство Латвии;
- лица с дипломатическим иммунитетом, а также те, кто прибывает на короткий срок для выполнения официальных функций (в том числе транзитом) или обеспечения технической поддержки диппредставительств и международных организаций;
- лица без гражданства, получившие такой статус в странах, перечисленных в статье 4.⁴ Закона об иммиграции.
Обязанность регистрации распространяется на всех иностранцев, не входящих в вышеуказанные категории.
Порядок регистрации:
- регистрация должна быть выполнена не позднее чем за 48 часов до прибытия в Латвию, включая транзит;
- сведения подаются на сайте eta.gov.lv;
- в течение 48 часов после подачи данных на указанную электронную почту путешественник получит автоматическое подтверждение;
- отдельное разрешение для въезда ждать не нужно;
- если планы меняются, новую информацию также необходимо подать не позднее чем за 48 часов до въезда;
- сведения должен подавать лично сам путешественник.
Какие данные нужно указать:
- цель поездки;
- планируемый срок и место пребывания;
- маршрут поездки;
- контактную информацию;
- сведения о том, занимает ли сам человек или его близкие выборные должности;
- участие в выборах в качестве кандидата;
- статус действующего или бывшего государственного или муниципального должностного лица;
- службу в вооружённых силах, спецслужбах, погранслужбе, таможне или органах внутренних дел, юстиции и иностранных дел (в том числе на дипломатической службе).
За неподачу информации или предоставление неполных/недостоверных сведений предусмотрена административная ответственность.
Лица, въехавшие в Латвию до 1 сентября 2025 года и уже находящиеся в стране, от подачи этих данных освобождаются.