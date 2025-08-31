Ребенок получил перелом прямо в кровати: почему детский травматизм в Латвии вырос так значительно
Этим летом количество детских травм в Латвии выросло более чем на 30% — страховая компания Balta зарегистрировала 1187 заявлений на возмещение — чаще всего из-за игр, спорта и микромобильности.
Количество детских травм этим летом увеличилось более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщило агентству LETA страховое общество Balta (группа PZU), ссылаясь на собранные компанией данные. Если прошлым летом за два месяца было получено 904 заявления на возмещение, то в этом году — уже 1187, а выплаченные компенсации превысили 114 тысяч евро.
У самых маленьких детей травмы этим летом чаще всего происходили в бытовых ситуациях — на детских площадках, качелях или даже во время прыжков на кровати, информирует Balta. Например, один шестилетний мальчик, упав с качелей, получил перелом руки, и страховая выплата превысила 590 евро. В другом случае пятилетний ребенок, упав с кровати, получил вывих и перелом.
Больше всего травм этим летом было у детей в возрасте от 7 до 12 лет — в этой группе зарегистрировано более 400 заявлений, что в два раза больше, чем у дошкольников. Причиной становились не только игры, но и велосипеды, самокаты и ролики — в среднем каждая седьмая травма в этом возрасте связана со средствами микромобильности. Не менее опасен и батут — за два месяца Balta получила 64 заявления о возмещении, что почти равно одному случаю в день.
В подростковом возрасте на первый план в получении травм выходит спорт. Этим летом наиболее травмоопасным оказался футбол — зарегистрировано 110 заявлений, что значительно больше, чем в прошлом году (85). На втором месте баскетбол — 34 случая, далее следуют легкая атлетика и BMX-велоспорт. Balta отмечает, что этим летом были получены также несколько заявлений от танцоров во время Праздника песни и танца.
В отдельных случаях травмы получали и при работе с инструментами — во время колки дров или пиления, однако это скорее исключения, чем тенденция, подчеркнула руководитель направления страхования от несчастных случаев в Balta Майя Рабинович.
Единственная сфера, где наблюдается снижение, — это дорожно-транспортные происшествия. По данным Дирекции безопасности дорожного движения, в 2023 году в таких авариях пострадали 942 ребенка, однако в 2024 году число сократилось до 855. В этом году до мая зарегистрировано 441 происшествие, в которых пострадали дети.