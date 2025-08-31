Ребенок получил перелом прямо в кровати: почему детский травматизм в Латвии вырос так значительно

Больше всего травм этим летом было у детей в возрасте от 7 до 12 лет — в этой группе зарегистрировано более 400 заявлений, что в два раза больше, чем у дошкольников. Причиной становились не только игры, но и велосипеды, самокаты и ролики — в среднем каждая седьмая травма в этом возрасте связана со средствами микромобильности. Не менее опасен и батут — за два месяца Balta получила 64 заявления о возмещении, что почти равно одному случаю в день.