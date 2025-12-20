Билет хранила под подушкой, чтобы не пропал: рижанка переживала за свой выигрыш в 100 000 евро
Жительница Риги, не увлекающаяся лотереями, неожиданно выиграла 100 000 евро в Simtgades loterija. Обычный день превратился для неё в эмоциональные американские горки.
28-летняя жительница Риги, которая работает в автомобильной сфере и до сих пор купила лишь несколько лотерейных билетов, выиграла 100 000 евро в Simtgades loterija. Как признается сама победительница, в лотереях она участвует крайне редко. «В лотереях я участвую очень редко, и единственная, которую я покупала, — это Simtgades loterija, в основном из-за визуального оформления. Она мне кажется самой красивой», — рассказывает женщина.
Счастливый день начался совершенно обыденно — с успешно пройденного технического осмотра автомобиля. По дороге домой она заехала в магазин Maxima в Агенскалнсе, на улице Мелнсила, и купила один билет Simtgades loterija. В нем оказался выигрыш в размере 10 евро. «У меня появилось ощущение, что нужно вернуться в тот же магазин и купить еще один билет», — вспоминает она.
У кассы оставалось шесть билетов, и женщина решила купить их все. Вернувшись домой, во время телефонного разговора с другом она начала стирать защитный слой. «Пять билетов оказались без выигрыша, разговор уже закончился, но я продолжила стирать шестой билет. Когда открылся выигрыш, я была в шоке и снова позвонила другу, отправляла фотографии, чтобы он подтвердил, что я не ошиблась. Я расплакалась. Честно говоря, я до сих пор не до конца могу поверить, хотя деньги уже на счете», — говорит победительница.
После новости о выигрыше последовали несколько тревожных дней. Женщина переживала за сохранность билета. «Было страшно, что с билетом что-то случится. Несколько дней до оформления выигрыша я брала его с собой на работу, а ночью клала под подушку», — признается она.
О планах на будущее рижанка говорит с радостью. В первую очередь она собирается купить автомобиль. «Сегодня я уже ездила смотреть. Буду выбирать между Audi, BMW и Jaguar», — рассказывает она. При этом объяснение для окружающих о происхождении новой машины уже придумано заранее. «Если кто-то будет удивляться, скажем, что у моего друга на работе за границей был хороший бонус», — с улыбкой добавляет победительница.