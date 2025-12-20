Билет хранила под подушкой, чтобы не пропал: рижанка переживала за свой выигрыш в 100 000 евро

У кассы оставалось шесть билетов, и женщина решила купить их все. Вернувшись домой, во время телефонного разговора с другом она начала стирать защитный слой. «Пять билетов оказались без выигрыша, разговор уже закончился, но я продолжила стирать шестой билет. Когда открылся выигрыш, я была в шоке и снова позвонила другу, отправляла фотографии, чтобы он подтвердил, что я не ошиблась. Я расплакалась. Честно говоря, я до сих пор не до конца могу поверить, хотя деньги уже на счете», — говорит победительница.