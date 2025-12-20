В Сейме запускают покупку видеокамер за крупную сумму.
В Латвии
Сегодня 12:23
Пока всем говорят затянуть пояса, Сейм покупает камеры по цене элитной квартиры
Сейм планирует приобрести видеокамеры для трансляции мероприятий и конференций на сумму до 135 000 евро, свидетельствует информация в Электронной системе закупок (EIS).
Как указано в технической спецификации закупки, камеры предназначены для использования во время заседаний Сейма, а также различных мероприятий и событий, чтобы обеспечить качественную видеотрансляцию.
Срок исполнения договора установлен в три месяца. Также отмечается, что предполагаемая максимальная стоимость договора не превышает 135 000 евро без учета налога на добавленную стоимость.
В положении о закупке говорится, что комиссия признает претендентом, которому будут предоставлены права на заключение договора, того участника, который соответствует всем требованиям документации и чье предложение будет экономически наиболее выгодным.
Подать заявки претенденты могут до 22 декабря.