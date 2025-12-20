Почему узбекские студенты выбирают Латвию - и остаются ли они здесь?

Но не только он работает в этом направлении. В беседе с TVNET+ Алишер из Узбекистана, проживающий в Риге уже несколько лет, говорит, что в Узбекистане мало кто знает о Латвии: "Если скажешь, что ты из Латвии, многие не знают, где она находится". Он считает, что у молодежи в Узбекистане широкий выбор стран для обучения, и Латвия не на первом месте, чаще всего они едут в Америку, Японию, Корею, Великобританию, Нидерланды, Германию или Австралию. Другой иностранный студент, Тимур из Ташкента, в настоящее время заканчивает обучение по программе "Бизнес и менеджмент". Сначала он учился в Москве, но позже решил попробовать свои силы в университетах ЕС. "В то время мой уровень английского был еще низким, поэтому я не мог учиться в Англии или других странах и выбрал Латвию. Еще одним аргументом было недорогое образование", - объяснил он, добавив, что надеялся повседневно общаться на русском языке и постепенно улучшать свои навыки английского. В то же время Латвия изначально рассматривалась как транзитная страна, а не как страна постоянного проживания: "Мне интересно знакомиться с другими странами и культурами, поэтому Латвия для меня как мост. Я закончу учебу и поеду в другую страну. Сейчас я думаю о Хельсинки".