В воскресенье в Латвии сквозь облака выглянет солнце
В ночь на воскресенье местами в Латвии время от времени будет идти дождь и сохранится пасмурная погода, а днем сквозь облака иногда будет выглядывать солнце, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ).
Ночью небо будет преимущественно затянуто облаками и временами будет идти небольшой дождь, преимущественно в северной части страны, а на востоке местами возможна ухудшенная видимость из-за тумана и дымки. Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, в начале ночи на морском побережье - с порывами до 15 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +1...+7 градусов.
В Риге ночью будет пасмурно с временными прояснениями, возможен небольшой дождь. Будет дуть юго-западный, западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха не опустится ниже +5...+6 градусов.
Хотя в воскресенье во многих местах будет пасмурно, солнце с наибольшей вероятностью выглянет в западных и прибрежных районах. Небольшой дождь продолжится лишь на востоке страны. Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, который в вечерние часы на южном и восточном побережьях залива станет более порывистым, а температура воздуха сохранится в пределах +3...+7 градусов.
В столице во второй половине дня возможны незначительные осадки. Ветер постепенно сменит направление на северо-западное и вечером станет порывистым. Максимальная температура воздуха не превысит +6...+7 градусов, прогнозирует ЛЦСГМ.