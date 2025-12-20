В воскресенье в Латвии сквозь облака выглянет солнце

Хотя в воскресенье во многих местах будет пасмурно, солнце с наибольшей вероятностью выглянет в западных и прибрежных районах. Небольшой дождь продолжится лишь на востоке страны. Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, который в вечерние часы на южном и восточном побережьях залива станет более порывистым, а температура воздуха сохранится в пределах +3...+7 градусов.